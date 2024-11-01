·
El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso
"El presidente y sus familiares deben responder por los escándalos de la presidenta y sus familiares", defiende el juez
|
etiquetas
:
peinado
,
ayuso
,
begoña
,
pisos
,
turísticos
ocio
3 comentarios
#1
A.more
El mundo today más acertado que la mayoría de la prensa
2
K
34
#3
mente_en_desarrollo
#0
Me sale que es solo para suscriptores.
No que se ha pasado el límite de visitas, si no que es SOLO para suscriptores.
Por titular y entradilla, debe estar genial, pero si es así, incumple las normas de uso.
0
K
12
#2
laruladelnorte
¿Veis como había trapos sucios? al final el juez Peinado va a matar dos pájaros de un tiro,o dos, o tres...
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
