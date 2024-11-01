edición general
20 meneos
29 clics
El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso

El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso

"El presidente y sus familiares deben responder por los escándalos de la presidenta y sus familiares", defiende el juez

| etiquetas: peinado , ayuso , begoña , pisos , turísticos
16 4 4 K 48 ocio
3 comentarios
16 4 4 K 48 ocio
A.more #1 A.more
El mundo today más acertado que la mayoría de la prensa
2 K 34
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#0 Me sale que es solo para suscriptores.

No que se ha pasado el límite de visitas, si no que es SOLO para suscriptores.

Por titular y entradilla, debe estar genial, pero si es así, incumple las normas de uso. :'(
0 K 12
#2 laruladelnorte
¿Veis como había trapos sucios? al final el juez Peinado va a matar dos pájaros de un tiro,o dos, o tres... :foreveralone:
0 K 10

menéame