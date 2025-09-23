·
Sánchez anuncia que este jueves zarpará un buque desde Cartagena para asistir a la flotilla que va a Gaza
El presidente del Gobierno da una rueda de prensa en la sede de la Representación Permanente de España en ONU
|
etiquetas
:
palestina
,
flotilla
,
ejército
131
84
0
K
477
actualidad
63 comentarios
#14
Andreham
Vivimos en un mundo donde vemos normal que un país random (en este caso España, pero eso, un país que "ni le va ni le viene") tenga que ir a escoltar a una flotilla que va con ayuda humanitaria para intentar alimentar y salvar vidas de personas que están sufriendo un genocidio... y están siendo atacados y obstaculizados. ¡UNA FLOTILLA DE AYUDA HUMANITARIA! ¡Joder, hasta en las putas guerras mundiales si llevabas la cruz roja te dejaban medio tranquilo, cojones!
Y todo el puto mundo sabe quienes son los que están atacando, no es algo que sea "jiji quién será? misterio misterio". Es algo que está putamente claro, avisado y hasta aceptado por los autores.
¡Y NO PASA NADA!
11
K
110
#49
soberao
*
#14
Empezaron bombardeando hospitales y en los medios hubo un momento de estupor donde durante unos días se dudaba si era cosa de Hamas, un misil desviado o qué había pasado. Cuando quedó claro que había sido Israel y lo había hecho a posta, no se volvió a hablar del tema y así hasta hoy.
Las leyes se aplican si afectan a nuestros aliados de Eurovision o no, no a los que cometen atrocidades. Habrá que ver a nuestro aliado de la Alianza Atlántica, EE.UU cuando Israel ataque a un buque de un país miembro, si se aplica el artículo 5 o si como es Israel se le perdona, para no ser antisemita, como pasa con todo lo que le han permitido durante el genocidio.
0
K
13
#1
perogrullobrrr
Relacionada:
www.meneame.net/story/italia-envio-fragata-proteger-flotilla-lleva-ayu
8
K
87
#22
salteado3
#1
S'ha picao
1
K
30
#19
redscare
#9
Pero Israel no es Rusia, a estos les cortas el grifo y en cuatro días se quedan sin combustible ni munición.
5
K
65
#24
diablos_maiq
*
#19
¿cortarles el grifo mientras cuentan con el apoyo de EEUU?
Está claro que lo tuyo es el humor.
3
K
36
#25
gadish
#24
se hace un bloqueo. Todo pais que negocie xon el estado terrorista de israel no podrá vender su mierda en europa.
A la vez se les manda jn email a china...
0
K
7
#35
Rober_R
#25
tu el primero , no??
0
K
6
#62
gadish
#35
yo? Yo no soy un país
0
K
7
#60
Lyovin81
#24
No es apoyo, es que Israel es un estado más de EEUU, es su puerta de entrada a oriente medio. Es un proyecto fundamental para el control norteamericano de la región. Hasta que la basura norteamericana no se empieza a matar entre ellos en una guerra civil o se hunda su economía de mierda, no veremos el fin de Israel.
1
K
17
#2
BurraPeideira_
Una zona de exclusión aérea sobre Palestina como hicieron con Libia? No serán tan malos los israelís.
4
K
54
#4
Gry
#2
Complicado, nos fundiriamos todo el presupuesto de Defensa derribando drones de 1.000€ con misiles de 1 millón... y eso suponiendo que los misiles estadounidenses funcionen contra drones israelíes, que es bastante dudable.
2
K
32
#5
BurraPeideira_
#4
En Libia no participó solo España, si no Gadafi seguiría vivo.
1
K
24
#9
diablos_maiq
*
#2
la organización terrorista Israel tiene más aviones de guerra que todos los países de la UE juntos. Al menos eso decía Borrell el otro día.
4
K
35
#37
AubreyDG
#9
No sé qué dijo Borrell, pero no es cierto.
0
K
9
#46
Priorat
*
#9
En cuanto a cazas.
Israel:
F-15 76
F-16 243
F-35 50
Total: 369
Más que Europa no creo. Veamos solo 4 países.
España:
Eurfighter 69
F-18 81
Total: 150
Italia:
Eurofighter 75
Tornado IDS 94
Total: 169
Francia:
Dassault Mirage 2000 99
Dassault Rafale 108
Total: 207
Alemania:
Eurofighter 138
Tornado IDS 63
Total: 201
Total los 4 países europeos mencionados: 727 cazas frente 360 de Israel. Y solo he contado los de 4 países europeos.
2
K
28
#56
Dasold
#46
yo es que no lo veo así, según tus números veo que los sionazis tienen bastantes más:
Israel: 369 + 201 de Alemania = 570
España: 150 + 169 de Italia (con suerte) = 319
Francia: 207 que en el mejor de los casos se ponen de perfil o directamente se rinden antes de despegar.
0
K
7
#6
karakol
No dice que tipo de buque.
Puede ser un BAC de aprovisionamiento, hospital y logística o una fragata, con cosas que hacen agujeros muy rápidamente.
Y recordad estas palabras. Erdogan está loco por la música.
Ahora que varios países están enviando buques, le va a faltar tiempo para enviar los suyos a la zona y probar su nueva Clase Estambul.
4
K
46
#13
redscare
#6
Según estos
www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2025/09/24/sanchez-anuncia
El barco es este
en.m.wikipedia.org/wiki/Spanish_patrol_vessel_Furor
Un patrullero con armamento ligero.
3
K
46
#33
karakol
#13
#18
Tenía toda la pinta. Mandar una fragata hubiera sido mucho enviar.
Pero insisto en lo de Erdogan, parece que no, pero ese tío está muy loco. Ya derribo un Su-24 ruso y se quedó tan pancho. Y ya son varias las veces que ha amenazado a Israel, solo busca una buena excusa para zurrarles.
Ayer mismo en la ONU.
www.elmundo.es/internacional/2025/09/23/68d2c05ce9cf4a4b028b4583.html
1
K
31
#53
ingenierodepalillos
#33
¿Cuándo pareció que no? Como las putas maracas de Machín.
0
K
11
#41
frg
#13
No vas a enviar a hacer tareas de rescate a un destructor.
0
K
12
#18
Casiopeo
#6
Me juego un peine a que es un BAM
1
K
31
#26
Priorat
*
#6
Quizás no lo dice esta noticia pero ha anunciado que es una fragata.
0
K
12
#47
Artillero
#26
es un BAM, una patrullera grande.
Básicamente porque en Cartagena no hay fragatas.
1
K
21
#39
frg
#6
Si hacemos caso a la noticia enviará un buque de salvamento y rescate.
0
K
12
#43
Artillero
#6
si sale desde Cartagena, será un BAM. Un patrullero grande, sin defensa antiaérea ni antisubmarina.
Y olvídense que entre en aguas territoriales israelís.
2
K
25
#55
ingenierodepalillos
#43
Menos mal que no todos los meneantes comentan sin tener ni puñetera idea como yo.
Gracias.
1
K
21
#57
SeñorMarron
#43
No van a pisar territorio israelís, van a aguas internacionales y después a Palestina
1
K
16
#58
Artillero
*
#57
ya, y las mujeres se casan de blanco porque llegan vírgenes al matrimonio...
0
K
10
#63
SeñorMarron
#58
La costa de Gaza no pertenece a Israel, te pongas como te pongas
0
K
7
#12
Furiano.46
Toda ayuda es poca. Ojalá valga para algo
4
K
38
#16
BlackDog
*
#12
Para rascar votos, no lo dudes, ahora ha visto un filón en lo de Gaza, y ahí esta a pico y pala, recordemos que tenia la misma posición que el PP al que tanto se le critica hasta hace 2 semanas. Mañana cuando no sea tendencia, que les den, como paso con los enfermos de ELA
5
K
-1
#21
Furiano.46
#16
me da igual. En esto no hay ni derecha ni izquierda. Hay que ayudar!
3
K
37
#20
Casiopeo
Espero que la patrullera de altura que van a enviar esté apoyada a cierta distancia por aviones y alguna fragta con más pegada, porque los israelies están muy locos.
3
K
35
#30
Malaguita
#20
Esa patrullera tiene un cañón de tres pulgadas y varios montajes de artillería por control remoto.
Si con eso no es capaz de defenderse es que nos han declarado la guerra.
La cuestión, como apunta
#11
es: en caso de que Israel ataque la flotilla o la aborde, qué le van a dejar hacer al comandante?
Sospecho que no mucho.
0
K
14
#34
Casiopeo
#30
Pues depende con que ataquen. Lo más probable son drones, si se da el caso. Creo que el cañon tiene munición antidron. Pero no sé si con eso bastará en caso de drones navales, por ejemplo
0
K
11
#3
fareway
Suerte!
1
K
32
#8
listillo
*
Llevo meses diciendo que es necesario enviar una fragata f 100 y el S80 con unos eurfigthers en chipre por si acaso.
De El País.
"España enviará un buque de la Armada para prestar apoyo a la flota Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza y ha sido objeto de tres ataques en las últimas dos semanas por parte de Israel, según ha anunciado en Nueva York el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Mañana mismo zarpará de Cartagena un buque de acción marítima dotado con todos los medios por si…
» ver todo el comentario
4
K
31
#28
Priorat
#8
Creo que deberían tener claro antes de ir que va a hacer una fragata española en caso que ataquen un barco español.
Algo que dado lo pirado que está Israel en estos momentos no es nada descartable.
1
K
15
#36
satchafunkilus
#28
Ya lo tienen claro, no van a hacer nada.
Hacer algo significaría un conflicto militar con Israel
0
K
7
#40
manuelnw
#36
Peor, sería antisemita
1
K
21
#51
satchafunkilus
#40
Eso por descontado.
0
K
7
#44
frg
#36
Disparar a piratas no genera conflicto.
0
K
12
#50
satchafunkilus
#44
Si son piratas israelíes si.
Si pedirles por favor que dejen de asesinar niños ya genera conflicto... Imagínate hundirles un barco
0
K
7
#42
frg
#28
¿En el Mediterráneo en aguas internacionales? Defender y rescatar, tu me dirás que va a hacer si no.
1
K
20
#48
Priorat
*
#42
En aguas internacionales o en aguas de Gaza que, por cierto, no son aguas de Israel legalmente hablando. Gaza forma parte del estado de Palestina que ha sido reconocido por España.
0
K
12
#7
doppel
Entendí que el iría en ese buque
0
K
17
#10
kinz000
Ya era hora.
1
K
13
#11
PendergastAloysius
Menudo percal están montando algunos para rascar 4 votos, Israel acabará con los palestinos y nadie hará nada significativo para impedirlo, van a tirar el dinero de mandar un barco de guerra al otro lado del mediterráneo para que pueda decir que han ido y acto seguido dar medía vuelta.
11
K
13
#17
Machakasaurio
#11
tu para que piensas que estan los barcos de guerra?
Mira donde tiene la flota el Tio Sam...
4
K
45
#29
Mltfrtk
#11
Luego estás tú, que lejos de mover un dedo, estás estorbando en el medio del camino.
10
K
105
#38
LázaroCodesal
#11
Que asco de comentario....Pa que vamos a gastar dinero por cuatro moros que total los van a matar igual.....De verdad, asqueroso e inhumano.
2
K
31
#52
valandildeandunie
*
#11
Seres como tú me dan pena.
Pero dejas de dar pena sabiendo cual será tu final y la de los subhumanos que te han votado positivo.
1
K
22
#61
ColaKO
#11
Para mí dejar morir a niños de hambre ya es motivo para entrar en guerra con un país.
0
K
9
#45
frg
Tu si que rascas votos. No hacer nada no es una opción.
0
K
12
#59
ACEC
Por fin! Tarde pero bien
0
K
10
#27
Magog
*
La OTAN no cubre ataques fuera del territorio soberano
Lo digo pot si a Israel le da por hacer en imbecil, que la OTAN va a jugar esa carta y ale, solucionado
Pd: tampoco nos cubre Ceuta y Melilla
0
K
10
#32
diablos_maiq
#27
los serbios y los libios no están de acuerdo contigo
0
K
10
#15
pollorudo
*
Ojalá llegue hasta la misma orilla de Gaza.
1
K
9
#23
Toranks
¿Por qué tarda tanto la flotilla en llegar a Gaza? ¿Tan lento se va por mar?
0
K
9
#31
CharlesBrowson
joer cuando se quiere que buya se dan para que cosas
0
K
8
#54
jmav
Italia ya lo ha mandado. Y ahora se une España.
www.infobae.com/america/mundo/2025/09/24/italia-envio-una-fragata-para
La flotilla pide ayuda ante decenas de explosiones.
www.europapress.es/internacional/noticia-global-sumud-flotilla-denunci
0
K
6
Ver toda la conversación (
63
comentarios)
