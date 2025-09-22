Israel asesina a 35 periodistas en Yemen: el segundo ataque más letal contra la prensa jamás registrado

El pasado 10 de septiembre, un ataque aéreo israelí en Saná, Yemen, resultó en la muerte de 31 periodistas y trabajadores de medios, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Este ataque ha sido calificado como el más letal contra la prensa en los últimos 16 años y el segundo mayor de la historia, solo superado por la masacre de Maguindanao en Filipinas en 2009.