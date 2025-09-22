edición general
Israel asesina a 35 periodistas en Yemen: el segundo ataque más letal contra la prensa jamás registrado

El pasado 10 de septiembre, un ataque aéreo israelí en Saná, Yemen, resultó en la muerte de 31 periodistas y trabajadores de medios, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Este ataque ha sido calificado como el más letal contra la prensa en los últimos 16 años y el segundo mayor de la historia, solo superado por la masacre de Maguindanao en Filipinas en 2009.

roker #2 roker
La única democracia de Oriente Próximo haciendo de las suyas.
cax #4 cax
#2 La única "democracia" terrorista y genocida de Oriente Medio.
Supercinexin #3 Supercinexin
Pero luego quieren que les quieras. Y sobretodo nunca olvidar criticar muy muy fuerte a los yemeníes por ser muy fanáticos y muy religiosos, como hacen los usuarios más demócratas y comprometidos con las derechas humanas del Menéame, recordándonos a los rojos y perroflautas que, en el fondo, Israel pos tampoco es tan malo hoygan.
#1 Jodere
No paran de asesinar gente diariamente.
charles_ton #5 charles_ton
Hay que pararles los pies a esta gentuza
cax #6 cax
Malditos asesinos sionistas. Esta es su guerra sin ejército oponente y que sólo asesina civiles desarmados.

Y el mundo occidental haciendo grandes negocios con la empresas de este estado terrorista. Qué vergüenza!!
#7 laruladelnorte
El ejército israelí afirmó que el objetivo era un "departamento de relaciones públicas" de los "hutíes", a los que califica de ser responsables de distribuir "terror psicológico". Sin embargo, no se presentó evidencia objetivos militares.

Para terror el que infunden ellos cada día que pasa matando gente inocente.
AntiTankie #8 AntiTankie
Fuente de un panfleto
