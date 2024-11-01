edición general
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil

Fue en 1985, cuando Capcom nos regaló aquel reto al que pocos llegaron al final: Ghosts 'n Goblins, o como lo conocían en Japón, Makaimura. Este juego no solo nos metía de cabeza en un mundo oscuro y lleno de zombis, demonios y todo tipo de bichos infernales, sino que también ponía a prueba nuestra paciencia y reflejos como ningún otro (...) Y por si fuera poco el juego le suelta: "Bien hecho, ahora hazlo todo otra vez para ver el final verdadero". Así que su misión no solo era heroica, también era doblemente cruel.

#12 A_S
La época en la que cuanto más difícil era un juego más dinero ganaban. Porque entre ese juego, el Contra, el Gaunlet, Metal Slug, Cadillac and Dinosours, Captain Comando, Golden Axe, entre otros se iba casi todo mi dinero
7 K 81
#37 Seat127
#12 El Contra solo existía para hacer rico al dueño del bar. ¡Que velocidad cambiando monedas de cinco duros tenía el tío!
1 K 17
Aergon #70 Aergon *
#12 Esos tres últimos junto al Double Dragon y el Final Figth me trasformaron en el mas pellero de la clase.
Menos mal que llegaron las consolas de 16 bits a hacerle competencia a las recreativas porque si no habría acabado fatal.
1 K 21
Catacroc #3 Catacroc
Podria haber tenido ciclomotor mucho antes de no estar esta maquina en los recreativos.
7 K 80
skaworld #9 skaworld
Lo tenian en la puerta de entrada de "A Roda" en Vigo.

Churrasco y "Ghosts'N Goblins" era mi definición de pelotazo de dia. De esos polvos estos lodos...
5 K 72
elGude #23 elGude
#9 go to #5 :troll:
1 K 24
skaworld #26 skaworld
#23 #5 Yo intento hacerme examinar periodicamente por parte de personas con y sin titulo
3 K 36
PasaPollo #30 PasaPollo
#26 Hay que darle una oportunidad a los chavales en prácticas.
3 K 33
MellamoMulo #34 MellamoMulo
#9 en esa época mi mano pasaba de agarrar el joystick para sufrir a agarrar el otro joystick para descargar
1 K 24
skaworld #38 skaworld
#34 la lubricacion facilitaba el agarre
0 K 12
#65 minoch4
#9 en Noia en el anduriña pero era más del gaunlet
1 K 18
skaworld #74 skaworld
#65 El caso era enviciar xD
0 K 12
#2 sliana
he jugado al altered beast, nada mas que disir
6 K 67
#5 Celsar
#2 ¿Cuando tienes cita con el urólogo?
9 K 87
Macadam #6 Macadam
Dos amigos se lo acababan sin pestañear... yo nunca pasé del primer demonio antes de llegar a cruzar el lago que había a continuación

#2 Graficazos, pero qué aburrición de juego :-D
1 K 21
Lyovin81 #64 Lyovin81
#6 Ah, el buen viejo red Arrimer. Menudo cabrón está hecho. Hacia el final hay un sitio que salen cuatro juntos. The Kagas.
0 K 7
alcama #8 alcama
#2 Es mas dificil Bloodborn
0 K 5
mente_en_desarrollo #24 mente_en_desarrollo
#8 Un juego del 2012...
Vale, ya está todo claro.

Deja hablar a los mayores anda, que estamos hablando de otras cosas.
Y busca un trabajo de verdad, que con las IA, el llevar redes sociales tiene poco futuro.
6 K 66
asbostrusbo #35 asbostrusbo
#24 por lo visto el alcama dice estupideces también en noticias de juegos y no solo de política.

Como lo tengo en el ignore hace eones graciosamente evito sus exabruptos.

Mano de santo. Recomiendo
1 K 19
mente_en_desarrollo #43 mente_en_desarrollo
#35 Yo prefiero leer a esta gente.

Suelo ignorarlo, pero a veces dejan el "zasca" botando, y bueno, se tira a canasta.

Y otras veces, raras, puede decir algo que parezca verosímil, y entonces es importante desmentirlo para que no se lo crea alguien que no tenga demasiada información.
0 K 12
kratos287 #42 kratos287 *
#24 ¡2012 el Bloodborne ya! Me cago en mis muertos...

El Ghost sabía que era viejo porque lo recuerdo con picor en los ojos del humo de las recreativas y la peste a chaquetas tejanas sudadas impregnadas en aroma de mezcla de chuspino, pero lo del Blood me ha roto el culo. ¡Si lo platiné ayer! ¡AYER! ¡OSTIA! :-P :-P :-P
1 K 22
#25 Toponotomalasuerte
#8 Hablamos de juegos de mayores.
2 K 25
pitubf #73 pitubf
#25 uno de mis primeros juegos que tuve para la NES. Tendría yo 6 o 7 años. Qué chungo era el puto juego y que tardes de miedo sano me dió. Hoy en día no tengo miedo a espíritus ni fantasmas ni nada parecido :-D
0 K 9
PasaPollo #31 PasaPollo *
#8 Es uno de mis juegos favoritos, pero al menos para mí ni se acerca a nivel de dificultad. Y está bien, vaya. Un juego no es mejor por ser más chungo.

Claro que venía entrenado de otros souls. Hm, puede que tengas razón, aunque creo que no, la verdad.
1 K 19
Atrydas #58 Atrydas
#8 No lo creo. Hace décadas que no juego al Altered Beast, pero me he pasado todos los soulslike de From Software, y los juegos de recreativas juegan en otra liga. Estaban pensados para vaciarnos los bolsillos de monedas, y lo hacían muy bien.
0 K 9
mariKarmo #18 mariKarmo
#15 Que se lo pase de nuevo la puta madre del desarrollador xD
3 K 47
Catapulta #22 Catapulta
#18 Yo lo hice :). No lo recomiendo.
2 K 39
autonomator #10 autonomator
Madre mía la de propinas de domingo que se me fueron con el dichoso empelotao.
Entre eso y el montaman no ahorré un duro en mi vida.
(si ya tengo una edad) :roll:
1 K 33
#27 chocoleches
Yo me lo pasé en la versión de Amstrad, pero tenía un problema, como no cabía en 64K volvía al principio despues de la tercera fase, era un bucle, y ni mensaje de has rescatado a la princesa ni nada. Creo que la de Commodore metía cuatro fases, pero igualmente no llevaban el juego completo.

Cuando los de mi generación ven a los jovenzuelos quejarse de juegos difíciles rollo souls... pero si tienes vidas infinitas y puntos de guardado!
2 K 33
Peka #1 Peka
Nunca lo terminé.
2 K 32
mariKarmo #4 mariKarmo *
#1 Ah pues yo sí!! recuerdo haber llegado al castillo!!

Pero me cago en la leche, qué juego..... y sin hogueras ni save games jajaja.
6 K 90
Catapulta #15 Catapulta
#4 Sabes que luego hay que volver a pasárselo entorno? xD
0 K 10
Lyovin81 #62 Lyovin81
#4 Pero llegaste al castillo o te lo pasaste? No es lo mismo eh!
Yo suelo llegar a la tercera pantalla, lo digo con honradez y humildad. Aún lo juego a veces en la MiSTEr.
0 K 7
Joice #66 Joice
#4 Ni de coña con una sola moneda.
0 K 7
#16 Toponotomalasuerte
#1 yo si. Continuando. Cuando llegas al final, vuelves al principio y tienes que terminarlo 2 veces.
1 K 24
elGude #20 elGude
#16 Por los loles.
0 K 12
asbostrusbo #32 asbostrusbo
#1 yo tampoco :-/
1 K 20
#57 LaStDot
#1 Yo puedo decir con orgullo que sí lo terminé. Muchas horas invertidas en mi Amstrad CPC 464 con pantalla de fósforo verde.
1 K 20
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Mas de uno de los que dicen que los juegos de ahora son muy fáciles y que el Ghosts 'n Goblins si que era dificil, llorarían jugando al Silksong o cualquier *souls.

Estos arcades eran difíciles porque si te mataban tenías que pagar 25 pesetas para seguir jugando. Si tuvieras que hacer eso en algunos juegos actuales tendrías que hipotecar la casa para completarlos.
1 K 26
#13 Leon_Bocanegra *
#11 Si, a mi tb me parecía más difícil que el Dark Souls hasta que dejé de pagar por cada partida. Con un emulador te lo pasas en dos tardes.
1 K 24
#14 Leon_Bocanegra
#13 y añado, mi emulador tb es con joystick y botoncitos  media
1 K 18
#45 zaskar
#14 Ostras, ¿qué es eso? ¿El tablero de mandos de una recreativa?
0 K 7
Joice #69 Joice
#45 Los venden así listos para conectar a la tele. Son una opción muy buena. Yo tengo una recreativa de las de verdad en casa, pero le regalé uno de estos a mi hermano y tiene la ventaja de que se guarda fácil y no ocupa nada.
0 K 7
Catapulta #19 Catapulta
#13 ... La cosa es pasarse con una moneda... No andar echando monedas sin fin.
0 K 10
#33 Leon_Bocanegra *
#19 Lo está comparando con el dark souls.
Pasate el dark souls "con una moneda"
Y mira que yo podia pasarme más de medio dark souls sin morir, del vicio que llevaba, pero si comparamos dificultad entre los dos juegos, hagámoslo en igualdad
1 K 24
Catapulta #36 Catapulta
#33 No es así. Estos juegos están hechos para pasárselos con una moneda y Dark souls no.

Sin ir más lejos vete a la versión de consola donde no hay monedas y listo. Pasate por ejemplo el battletoads. No llega a la hora de juego, sin embargo tendrás que echar más horas que en pasarte Dark souls.
0 K 10
#39 Leon_Bocanegra
#36 pero eso no significa que sea más difícil. Significa que si te matan tienes que empezar desde el principio. Por lo que cualquier juego de hoy en día sería no difícil, sino imposible de pasar.
0 K 9
angelitoMagno #52 angelitoMagno
#36 Los arcades no están hechos para pasártelos con una moneda. Están hechos para que te tengas que gastar 150 o 200 monedas antes de poder pasártelos. Es más, solían tener una curva de dificultad consistente en ser sencillos al principio, para no frustrar, y alcanzar una dificultad exagerada por la parte media, para que te dejes el dinero en "continues"

Ah, y una duración también pensada para que el juego durase 20 o 30 minutos como mucho , aunque te lo llegaras a pasar, que si te…   » ver todo el comentario
0 K 15
Aergon #54 Aergon
#33 Te reto a que lo intentes con Super Meat Boy, a ver que opinas después de juegos difíciles.
0 K 12
Catapulta #17 Catapulta
#11 Em, no. Yo me he pasado los souls y el Ghost and goblins o el battletoads y son muchos más difíciles que los souls. Entre otras cosas porque esos juegos puedes subir de lvl o tomar objetos y fórmulas muy beneficiosas.
1 K 22
#41 EISev
#17 el Battletoads de Game Boy era desesperante

Tengo pendiente intentarlo en el emulador de la Switch tirando de salvado rápido pero mis reflejos no son los que eran
1 K 24
Aergon #55 Aergon
#41 La fase de las motos es imposible.
0 K 12
tiniwini #60 tiniwini
#17 creo que idealizamos estos juegos por nostalgia pero no somos capaces de ver la realidad, que estaban diseñados con el único motivo de sacarte el dinero, y su jugabilidad era absolutamente deplorable, algo que se nota si los juegas en emulador con savestates o rewind, que al final se les ven las costuras y no son más que un coñazo de retos sin sentido y aburridísimos. NO eran divertidos.

Actualmente hay juegos creados para no perder jugadores, porque los datos de usuarios venden, la marca,…   » ver todo el comentario
0 K 9
kosako #21 kosako
#11 Yo no he podido hacerme el Ghost nunca, y siempre lo he tenido como "de lo más difícil".

Y hace unos días me hice el Silksong (sin completar todo, de hecho me encontré a la boss final pensando que solo era final del acto 2..). El cual no es que me decepcionara pero disfruté más del Hollow. El silk es mucho mucho más difícil en general. Pero en muchas ocasiones me parece que la dificultad está mal hecha. Es más difícil solamente porque te hacen más daño (2 máscaras para casi…   » ver todo el comentario
1 K 23
PasaPollo #40 PasaPollo
#21 No puedo estár más de acuerdo contigo. Yo no me lo he llegado a pasar. Como dices, nos hacemos mayores, y no puedo ni quiero dedicarle tantísimo a un juego que a veces pienso que hace cosas a mala hostia. El HK lo gocé y lo gozo como un gorrino. De hecho, tras unas cuantas horas al Silksong, lo que hice fue volver a pasarme el HK de nuevo, porque me despertaron esas ganas.

Creo que es un problema típico de los souls-like. ¿Para quién desarrollas los siguientes juegos: para los fans de la saga que ya se han pasado el anterior, que les hace de tutorial, y tienes que subir el reto? ¿O para los jugadores nuevos que llegan atraídos de la saga pero que no han podido "entrenarse" con el anterior?
0 K 12
hazardum #71 hazardum
#21 #40 Yo estoy en el acto 3 del silksong, y creo que se nota un poco que en inicios iba a ser un DLC del Hollow Knight inicial, pero como crearon tanto contenido al final ha sido un juego completo nuevo y normalmente los DLCs, se sacan con más dificultad, para los más fans del juego y no necesitan un tutorial o una curva de dificultad.

Lo estoy disfrutando, y hay jefes y momentos muy épicos, pero me diverti mas con el primero, la verdad.
0 K 7
#29 chocoleches *
#11 Creo que no has entendido como funcionaban los juegos antes. Intenta pasarte el Silksong con tres vidas, sin puntos de guardado y sin grindeo, tu personaje tiene los mismos ataques y movimientos hasta el final. A ver quién iba a llorar, los juegos de antes se parecen más a una run de no-hit, si perdías una vida en la primera fase, yo reiniciaba porque no valía la pena.
0 K 11
angelitoMagno #46 angelitoMagno
#29 Pues eso es justo lo que he dicho, que los juegos de antes no eran mas difíciles por la habilidad que requerían, eran más difíciles porque apenas tenían un par de vidas, no tenían guardado ni nada de eso. Y eso era así, porque eran un pay for win, de eso que ahora nos quejamos tanto xD
0 K 15
Aergon #59 Aergon
#29 Y me da que pocos aquí han conocido el verdadero terror en dificultad de videojuegos que es sin duda Abu Simbel.  media
0 K 12
Fernando_x #44 Fernando_x
#11 Silksong es más dificil que el Hollow Knight, pero ni se acerca a la dificultad de esos juegos anteriores. A menos que me hables de jugar en modo Steel Soul.
0 K 11
calaña #7 calaña
Leí en algún lado que el creador del juego no era capaz de pasárselo de lo difícil que es. Y venga cinco duros, y venga cinco duros, una tragaperras en toda regla. Le compramos hace tiempo a mi hijo la Super Nintendo Mini y no hemos llegado más lejos del 5 mundo y en el modo facilón.
2 K 24
Aergon #51 Aergon *
#7 Entonces los juegos te picaban con el reto mas difícil para que te dejases los duros. Ahora tratan de no frustrar a los jugadores para que no abandonen el juego. Menos mal que hay un resquicio dentro de los juegos indies para estas pesadillas videojueguiles como super meat boy, cuphead o silksong.
0 K 12
jewel_throne #28 jewel_throne *
Este junto con el R-Type y Abu Simbel Profanation son los 3 juegos más difíciles que jugué.

Mi lista de "los recreativos":

Double Dragon, Toki, Contra, Gauntlet, Super Pang, Super Mario Bros en aquella máquina de Nintendo que además de las vidas que tenías iba por tiempo y podías escoger entre varios juegos, Out Run (con su asiento y todo), Operation Wolf, Cadillac & Dinosaurs. Edito, se me olvidaban: Shinobi y Bad Dudes.

:foreveralone: :foreveralone:
1 K 23
PeterDry #48 PeterDry *
#28 El R Type , madre de Dios.


O el Wonder Boy...
0 K 10
Aergon #72 Aergon
#28 Que grande el Toki, original y bien hecho a partes iguales.
0 K 12
JanSmite #53 JanSmite
Perdón, pero SOIS UNA PANDA DE LLORONES. Ahora os diré un nombre que hiela los huesos, que hace llorar a Rambo, que hace temblar de miedo a tito Chuache y que hace que tito Willis se mee en los pantalones:

{0x1f1e6} {0x1f1e7} {0x1f1fa}

{0x1f1f8} {0x1f1ee} {0x1f1f2} {0x1f1e7} {0x1f1ea} {0x1f1f1}

{0x1f1f5} {0x1f1f7} {0x1f1f4} {0x1f1eb} {0x1f1e6} {0x1f1f3} {0x1f1e6} {0x1f1f9} {0x1f1ee} {0x1f1f4} {0x1f1f3}

Nadie ha sabido, hasta hace muy poco, el porqué de tal terror, pero una filtración de alguien experto en el tema desveló lo que podría ser el motivo de su dificultad: la composición real de LA GOTA :troll: :

  media
0 K 14
#63 xavigo
#53 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Livingstone Supongo  media
1 K 10
BARCEL0NÍ #56 BARCEL0NÍ
Joer estoy llorando ahora mismo escuchando ésto: www.youtube.com/watch?v=ENVIoR2f-Qg
0 K 13
#47 NireeN
Nunca he pasado de la tercera pantalla, Hulio. Pero qué bien lo pasemos.
1 K 12
berkut #50 berkut
No he sido muy jugón, pero este juego es mítico.

Sólo lo jugué en arcade y, sinceramente, el ambiente de daba jugarlo en el bar o el salon de juegos, no es para nada el mismo que con una consola en casa.

Puede q decir esto sea políticamente incorrecto, pero es la puta verdad.


Mis dos otros juegos arcade que me succionaban el bolsillo fueron Gryzor y Ikari Warriors.
0 K 10
JanovPelorat #68 JanovPelorat
A mí difíciles a parte de éste también me lo pareció Green Beret y el más difícil de todos Comando
0 K 9
#61 xavigo
Venga, voy con mis difíciles
- Gauntlet
- Afterburner / G-LOC R360
- Dragon’s Lair
- The New Zealand Story
- Double Dragon
- TNMT
- Combat School
- Xain’d Sleena / Solar Warrior
- Ninjawarriors
- Operation Wolf
- Salamander
- Wonder Boy
- ChaseHQ
(Y otros muchos más)

Solo hubo 2 juegos que me pasé con 1 moneda
- Wonder Boy in Monster Land
- Hot Chase
0 K 7
Lyovin81 #67 Lyovin81
Tus paridas van más allá de la actualidad social por lo que se ve. No dejas que se te acerque la inteligencia en ningún momento del día. Te felicito por tu capacidad de hacer el ridículo. Cosa más tonnnnta de tío.
0 K 7
#49 Ninethousand *
Yo no fui mucho de recreativas en su momento, pero años después, sí jugué a muchos de estos juegos a través de emuladores. Tengo muy buenas memorias de algunos de ellos.

Para los amantes de la dificultad, siempre recomiendo "I Wanna Be The Guy" (se puede descargar gratis), que es una carta de amor a los juegos de recreativas, y a la dificultad injusta. El juego puede pasarse en una hora, pero yo tardé años en conseguir la memoria muscular para poder hacerlo (y aun así solo me lo pude pasar una vez).
0 K 6

