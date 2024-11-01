Estados Unidos cumple ya la mayoría de criterios de una dictadura

La trampa está en la fachada. No siempre se llega al extremo de un dictador militar rodeado de generales; existen dictaduras con urnas, con periódicos y con tribunales que cumplen solo un papel decorativo. Diez son los puntos clave que se repiten en contextos muy distintos: concentración del poder, ausencia de separación de poderes, restricción de libertades, manipulación electoral, control de medios, uso de la violencia, culto a la personalidad, falta de garantías jurídicas, supresión de la sociedad civil e imposición ideológica.
"1.CONCENTRACIÓN DEL PODER
2. AUSENCIA DE SEPARACIÓN DE PODERES
3. RESTRICCIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES
4. MANIPULACIÓN ELECTORAL
5. CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
6. USO SISTEMÁTICO DE LA VIOLENCIA O EL MIEDO
7. CULTO A LA PERSONALIDAD
8. AUSENCIA DE GARANTÍAS JURÍDICAS
9. SUPRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
10. NARRATIVA ÚNICA E IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA"
Pero es que los cumple todos, además.