Estados Unidos cumple ya la mayoría de criterios de una dictadura

Estados Unidos cumple ya la mayoría de criterios de una dictadura

La trampa está en la fachada. No siempre se llega al extremo de un dictador militar rodeado de generales; existen dictaduras con urnas, con periódicos y con tribunales que cumplen solo un papel decorativo. Diez son los puntos clave que se repiten en contextos muy distintos: concentración del poder, ausencia de separación de poderes, restricción de libertades, manipulación electoral, control de medios, uso de la violencia, culto a la personalidad, falta de garantías jurídicas, supresión de la sociedad civil e imposición ideológica.

Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho *
#6 Es el beneficio de unos pocos perjudicando al resto.
"1.CONCENTRACIÓN DEL PODER
2. AUSENCIA DE SEPARACIÓN DE PODERES
3. RESTRICCIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES
4. MANIPULACIÓN ELECTORAL
5. CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
6. USO SISTEMÁTICO DE LA VIOLENCIA O EL MIEDO
7. CULTO A LA PERSONALIDAD
8. AUSENCIA DE GARANTÍAS JURÍDICAS
9. SUPRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
10. NARRATIVA ÚNICA E IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA"
Malinke #10 Malinke
#7 totalmente de acuerdo, la pena es que no lo vea la mayoría de la gente.
estemenda #11 estemenda
#7 Textual, también dice a continuación: "No hacen falta todos a la vez para hablar de autoritarismo."
Pero es que los cumple todos, además.
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Y. Europa sigue los pasos de EE.UU.
azathothruna #6 azathothruna
#1 Y eso es malo para el resto del mundo por?
#3 DatosOMientes
Venezuela es un ejemplo de dictadura con urnas.
#12 noquierotuspam2025
#3 Ni siquiera urnas (de las electorales), porque cuando votamos lo que hicieron fue inventarse unos resultados de una servilleta (tan cutres que necesariamente decidieron primero los porcentajes y luego con una regla de tres calcularon los votos) y escondieron las urnas, las actas y los resultados desagregados.
elsnons #8 elsnons *
Estados Unidos O Donald Trump porque es bien diferente meter a los conciudadanos que no son afines a Trump en el mismo saco. Además España no es una dictadura pero su gobernantes Pedro Sánchez perpetuándose a cualquier precio en el poder son frenos de nadie ya parece una dictadura presidencialista como la de Trump. Y de eso los españoles no tenemos culpa, no todos.
#2 arreglenenlacemagico
si gana unas "no elecciones" o gane con el 99.99 sera una dictadura hasta entonces es como la gente que dice que el gobierno de perro sanchez es una dictadura bolivariana
#4 alamajar
#2 pero te has leído la entradilla al menos?
azathothruna #5 azathothruna
Me pregunto CUANDO El zanahorio empezara a atacar DIRECTAMENTE a los que le votaron pero vea como traidores, y que diran los maga al respecto
Yorga77 #9 Yorga77
#5 Teniendo en cuenta lo voceros que están últimamente los granjeros y gente que ya no le alcanza para comer, por aranceles y otras politicas en redes no mucho.
