El nuevo Paseo de la Fama Presidencial tiene una imagen de un «autopen» en lugar del retrato de Biden [ENG]

La Casa Blanca ha inaugurado un "Paseo de la Fama Presidencial" frente al Despacho Oval, con los retratos de los presidentes estadounidenses, excepto el expresidente Joe Biden. El retrato de Biden incluye una imagen de su firma, escrita con un «autopen».

themarquesito #2 themarquesito *
El habitual mal gusto, rencor, e infantilismo de Donald Trump. En fin, lo que sea con tal de que no se hable de Epstein.
Edit: ¿Quién me manda a mí leer la sección de comentarios del vídeo?
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 pero luego se nos enfada si alguien hace bromas sobre él xD

Mañana alguien pone debajo de la suya un chiste sobre Epstein y se nos enfada
Kleshk #5 Kleshk
Son los que piden luego respeto...cuando no respetan nada
Andreham #7 Andreham
Si nosotros nos lo tomamos a risa, pero esto no es más que una muestra de la egolatría, sociopatía y un poco de psicopatía de la que el rico medio hace seña.

Este porque ya es un viejo chocho y además está en el percentil más alto de la escala, pero como él, prácticamente cualquier multimillonario es igual. No nos enteramos porque tienen sus buenos equipos de marketing tapando sus vergüenzas (y porque aunque hagan ruido a nadie le importa); pero esto es el pan de cada día.

Lo curioso es que…   » ver todo el comentario
#4 PISTOTEL
De donde no hay ,no se puede sacar
OdaAl #8 OdaAl
El emperador está desnudo!
aruleno #1 aruleno
Al final le hará que le echen de memos.
#6 meneandotela
La verdad que el tipo es un completo irrespetable.
