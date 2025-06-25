Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"

"Lo que voy a decir ahora puede implicar que el juez Peinado me ponga otra querella criminal más... El gran poder de las derechas en España, del españolismo más agresivo, no son PP y Vox. Son el poder mediático y la derecha judicial" "Lo que utiliza la derecha españolista para hacer que el Gobierno caiga y para tratar de llegar al poder es a una serie de periodistas que tienen en el oligopolio que dominan Mediaset y Atresmedia y, por otra parte, sectores del poder judicial que operan con criterios políticos, apoyándose en el derecho, tratando d
poder judicial --> oposiciones
Lo digo por si alguien anda despistado.
pp --> oposición
vox --> oposición
Y en la noticia de encima se ve como la cadena de Cataluña le ha cortado y mandado a su casa.
Menuda falacia...