Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"

"Lo que voy a decir ahora puede implicar que el juez Peinado me ponga otra querella criminal más... El gran poder de las derechas en España, del españolismo más agresivo, no son PP y Vox. Son el poder mediático y la derecha judicial" "Lo que utiliza la derecha españolista para hacer que el Gobierno caiga y para tratar de llegar al poder es a una serie de periodistas que tienen en el oligopolio que dominan Mediaset y Atresmedia y, por otra parte, sectores del poder judicial que operan con criterios políticos, apoyándose en el derecho, tratando d

OCLuis
La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.

Ovidio
#1 La verdad es que la familia de Sánchez no ha hecho más que aprovecharse de ese cargo para medrar.

Top_Banana
#3 "Mientras nos digan que los jueces son seres de luz, que creen en la justicia y que en España hay normalidad democrática. Bueno, pues miren para otro lado. Cuando a algunos nos pretenden destrozar la vida por decir la verdad, hasta que no reaccionen, la derecha seguirá avanzando posiciones"

denocinha
#3 Está claro que la asistente le ha ayudado en sus negocios privados. Otra cosa es ver si se dedicaba fundamentalmente a eso o si hacía algún favor de "buena vecindad" aunque a diario cumpliese las funciones que le correspondiesen. Creo que va a ser difícil demostrar delito, pero de "lawfare" nada de nada.

Aenedeerre
#3 eso habrá que demostrarlo en un juzgado no? :troll:

Torrezzno
El poder mediático a veces viene bien. Jaume Roures y Ferreras por ejemplo pueden ser buenos aliados y terribles enemigos

koe
Pit está de gira!

Ehorus
poder mediático --> empresas privadas
poder judicial --> oposiciones

Lo digo por si alguien anda despistado.

Paltus
#7 Como la que aprobó el juez aquí nombrado.

diablos_maiq
#7
pp --> oposición
vox --> oposición
poder judicial --> oposiciones :troll:

Aenedeerre
#7 el 4o turno ya tal...

lobotomico2
La derecha españolista.

Y en la noticia de encima se ve como la cadena de Cataluña le ha cortado y mandado a su casa.

Asimismov
Mundo deportivo punto com es prensa especializada en el discurso político: ¡BIEN!

beltraneja
#6 Igual la otra prensa no saca estas cosas porque hablan de sus miserias.

BM75
#6 ¿Qué más da la fuente? ¿Hace que esas palabras sean más o menos ciertas?
Menuda falacia...

Macnulti_reencarnado
Este es el menda que quería controlar TVE?

JotaMcnulty
Como para creerse a este tío, que no le dice la verdad ni a su médico (seguramente privado).


