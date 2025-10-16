El mundo entra en zona roja: la deuda global superará el 100% del PIB en 2029, según el FMI

Si pensabas que la deuda pública era solo un problema de algunos países con economías frágiles, el último informe del Fondo Monetario Internacional deja una cosa clara. El mundo entero está viviendo a crédito, y no precisamente poco. La deuda pública mundial ha tomado una senda que muchos economistas califican de insostenible. El último informe ‘Monitor Fiscal’ del Fondo Monetario Internacional (FMI) pinta un panorama preocupante: si nada cambia, en 2029 la deuda global superará el 100% del PIB mundial, alcanzando su nivel más alto desde 1948.