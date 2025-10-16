El mundo entra en zona roja: la deuda global superará el 100% del PIB en 2029, según el FMI

Si pensabas que la deuda pública era solo un problema de algunos países con economías frágiles, el último informe del Fondo Monetario Internacional deja una cosa clara. El mundo entero está viviendo a crédito, y no precisamente poco. La deuda pública mundial ha tomado una senda que muchos economistas califican de insostenible. El último informe ‘Monitor Fiscal’ del Fondo Monetario Internacional (FMI) pinta un panorama preocupante: si nada cambia, en 2029 la deuda global superará el 100% del PIB mundial, alcanzando su nivel más alto desde 1948.
El capitalismo es una gran estafa y tiene que caer.
Y a quien le deben todo ese dinero ?
Pero claro haciendo eso el chollo de los usureros se termina.
Si tu me dejas 5, el año que viene te tengo que devolver 6, al otro 7, etc.
No te pago una deuda te pago un chollo y no se acaba nunca la deuda.
Con un interés del 4% tienes que devolver 5,2
Pero por tu comentario parece que eres más de los que le gustan que se lo presten gratis y sí no se devuelve mejor.
Yo soy de los que me presten si tengo esa necesidad y entendería pagar una cantidad razonable no unos interéses demenciales que te duplican la cantidad que has pedido.
No se en que momento crees que no quiero devolverlo .
Resulta que muchos paises con préstamos con condiciones leoninas de usura acaban por no poder devolver y al final les condonan la deuda, porque es insostenible el tema, han pagado tanto que saben que ya han cobrado de sobra y saben que con los interéses esa deuda nunca será satisfecha.
(mira condiciones de algunos lugares como Cofidis, etc y verás los interéses de más del 20% sin despeinarse)
No es una pregunta con maldad, es sólo para saber si estás opinando por necesidad (es tu trabajo) o porque tienes suficiente dinero para verte afectado por medidas así.