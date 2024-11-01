edición general
Multitud de comentarios por cómo el PP ha felicitado el cumpleaños a Ayuso: "Luego Sánchez promueve el culto al líder"

El mundo a veces tiene esas casualidades cósmicas que nadie comprende pero que siempre generan sorpresa y cachondeo. El 17 de octubre de 1978 nacía en Madrid Isabel Díaz Ayuso y ese mismo día de ese mismo año, a unos pocos kilómetros, nacía también el fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Para celebrar los 47 años de la presidenta de la Comunidad de Madrid el PP de dicha comunidad ha subido a X un vídeo donde felicitan a su lideresa de una forma que está llamando mucho la atención.

| etiquetas: ayuso , cumpleaños , felicitacion pp , pablo iglesias , mismo dia
13 comentarios
Hollywoodlandia #4 Hollywoodlandia
Hoy en ayuseame:

No te pierdas como felicitan su cumpleaños a ayuso!! Hablaban de pedro Sánchez pero mira como la felicitan.
Recuerda darle like y suscribirte para más noticias de ayuso.
3 K 34
tremebundo #5 tremebundo
#4 No te pierdes una.
1 K 14
Glidingdemon #1 Glidingdemon
47 años tiene la joven, cuando vaya a parir va a parir un nieto. xD xD xD xD xD . Por otro lado no me extraña que no agarré un embrion en semejante vibora venenosa, seguro que la culpa o es del perro o es de ETA.
2 K 27
#2 Jodere
#1 Ya es capona menopausica
2 K 26
Glidingdemon #3 Glidingdemon
#2 xD xD xD xD si no lo es, está muy cerquita.
1 K 18
Deviance #12 Deviance *
#2 Algo de eso me temía yo, ese desquicie no es ni medio normal ...........
CC: #3
0 K 11
Dasmandr #6 Dasmandr
#1 no dudo que podría "engendrar".
0 K 8
pitercio #7 pitercio *
#1 se le ha pasado el arroz, pero no importa porque era estéril como el purín sin fermentar.
0 K 12
Andreham #10 Andreham
#1 Es que esta señora es de las que le salían hijos tras un embarazo "que no se nota". De esos bebés que te ayudaba la monjita a dar luz, vamos.

Lo que pasa es que claro, 8 años ya que no pillan cacho, pues le han jodido el plan de pillar un zurumbel cerca de los 40, y ahora ya cantaría demasiado.

Que a ver, aún está a tiempo de que la privada le haga un "milagro" (para regocijo de sus votantes evangelistas) y tenga un hijo nacido en Quirón sin que se le note la tripa.
0 K 7
#8 concentrado
Tampoco se han matado mucho en el vídeo, recuerda esos que te hacías 15 años atrás con la aplicación de Fotoprix y las fotos de un viaje :troll:
0 K 17
reivaj01 #11 reivaj01
Pocos años cumple pa lo guapa que es
0 K 12
#13 guillersk
Melafo
0 K 7
alcama #9 alcama
Vaya semana de lloros llevan los zurdos
0 K 5

