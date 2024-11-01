Multitud de comentarios por cómo el PP ha felicitado el cumpleaños a Ayuso: "Luego Sánchez promueve el culto al líder"

El mundo a veces tiene esas casualidades cósmicas que nadie comprende pero que siempre generan sorpresa y cachondeo. El 17 de octubre de 1978 nacía en Madrid Isabel Díaz Ayuso y ese mismo día de ese mismo año, a unos pocos kilómetros, nacía también el fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Para celebrar los 47 años de la presidenta de la Comunidad de Madrid el PP de dicha comunidad ha subido a X un vídeo donde felicitan a su lideresa de una forma que está llamando mucho la atención.
| etiquetas: ayuso , cumpleaños , felicitacion pp , pablo iglesias , mismo dia
