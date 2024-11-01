edición general
Los multimillonarios heredan niveles récord de fortuna en 2025, según un informe de UBS

Los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en cualquier año anterior desde que comenzaron los informes en 2015. El banco calcula que los hijos de los multimillonarios heredarán al menos 5,9 billones de dólares en los próximos 15 años. La mayor parte de este crecimiento de las herencias se producirá en Estados Unidos, seguido de India, Francia, Alemania y Suiza, según las estimaciones de UBS. Sin embargo, son un grupo muy móvil que no tiene problemas en trasladarse para buscar mejores condiciones

6 comentarios
#2 srskiner
Meritocracia
Findeton #1 Findeton
Y cuanto más socialismo, más ricos habrá que vengan de herencias y menos de crear empresas privadas.
#3 alkalin
#1 Otra falacia.

Pero no se supone que en el socialismo se desalienta la inversión y los ricos y estos han de pagar el impuesto de sucesiones?

Los ricos son como las grandes empresas, tratan de unirse y crecen donde menos regulación hay: caso escandinavo es precisamente el que ejemplifica el ascensor social. --> Socialdemocracia.

Si nos vamos al comunismo puro: Xi Jinping viene de padres proletarios.

Tu argumento no tiene pies ni cabeza.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 #1 porque en Estados Unidos, seguido de India, Francia, Alemania y Suiza gobierna el socialismo xD xD xD xD
Findeton #5 Findeton
#3 No lo entiendes porque no entiendes de economía. En un sistema feudal/socialista, la "tarta" es fija o menguante y por eso los mismos siempre tienen el mismo trozo de pastel. Un sistema capitalista es dinámico y la tarta es creciente, con lo que los ricos suelen ser los que han creado la riqueza, no sus descendientes.
#6 alkalin
#5 Estás definiendo a un sistema capitalista gobernado por conservadores, ¿eres consciente de ello?
