Los multimillonarios heredan niveles récord de fortuna en 2025, según un informe de UBS

Los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en cualquier año anterior desde que comenzaron los informes en 2015. El banco calcula que los hijos de los multimillonarios heredarán al menos 5,9 billones de dólares en los próximos 15 años. La mayor parte de este crecimiento de las herencias se producirá en Estados Unidos, seguido de India, Francia, Alemania y Suiza, según las estimaciones de UBS. Sin embargo, son un grupo muy móvil que no tiene problemas en trasladarse para buscar mejores condiciones