Los multimillonarios se comportan cada vez más como Luis XV

A los multimillonarios les estaba yendo muy bien. La sentencia del caso Citizens United de 2010, invitó a los superricos a ejercer toda la influencia en la política que su dinero podía comprar, y a disfrutar a cambio de toda la riqueza que esa influencia les aseguraba. Gracias a unas políticas fiscales cada vez más complacientes, la clase multimillonaria se enriqueció de manera absurda en los años siguientes. Los multimillonarios siguen inundando la política con su dinero y siguen cosechando beneficios, pero no dejan de parlotear sobre ello.

El historiador Robert Darnton describió un momento increíblemente similar en El temperamento revolucionario: Cómo se forjó la Revolución francesa. París, 1748-1789, su brillante recuento de las décadas previas a la Revolución francesa. Se daban todas las condiciones previas: un asfixiante control vertical de los medios de comunicación, un rápido cambio tecnológico, una actitud estilo “que coman pasteles” de la clase cortesana, un fanatismo religioso convertido en arma, mansiones con salones

#1 El que perdió la cabeza en revolución francesa fue Luis XVI...

"Après moi le déluge", o que os den (trad.)
