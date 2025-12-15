Los multimillonarios se comportan cada vez más como Luis XV

A los multimillonarios les estaba yendo muy bien. La sentencia del caso Citizens United de 2010, invitó a los superricos a ejercer toda la influencia en la política que su dinero podía comprar, y a disfrutar a cambio de toda la riqueza que esa influencia les aseguraba. Gracias a unas políticas fiscales cada vez más complacientes, la clase multimillonaria se enriqueció de manera absurda en los años siguientes. Los multimillonarios siguen inundando la política con su dinero y siguen cosechando beneficios, pero no dejan de parlotear sobre ello.