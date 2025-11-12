·
3
meneos
36
clics
El multimillonario que predijo el hartazgo millennial con el capitalismo
Si proletarizas a los jóvenes, no debería sorprenderte que se vuelvan comunistas
|
etiquetas
:
capitalismo
,
socialismo
,
jóvenes
#1
eipoc
*
Menuda idiotez. Si quieren una
predicción
estudio, exacta no tienen más que leer "El capital" de Karl Marx.
5
K
65
#2
Torrezzno
Ahora Peter Thiel, el anticristo de la AGI es ejemplo de algo?
1
K
32
#3
Yorga77
Por eso están desesperados de echar la culpa a los jubilados o inmigrantes, o consiguen un culpable o la bromita de llamar Checas a todos los grupos de izquierdas se va a volver muy real.
1
K
30
#6
wai
#3
Es lo de siempre, hacer al penúltimo pensar que el último es el culpable y enfrentarlos.
1
K
22
#5
MisturaFina
Cualquiera que entiende el comunismo se vuelve comunista.
Lo que esta pasando es muy simple: la humanidad esta despertando de las mentiras tradicionales!!!
Y ya era hora!!!
Los conservadores ahora son dinosaurios.
Es hora de despertar!!!
1
K
19
#8
Alegremensajero
#5
Pues para estar despertando lo que veo cuando miro los resultados electorales de la mayoría de países es todo lo contrario...
0
K
8
#4
Pepepaco
Pues la realidad le contradice, curiosamente en lugar de volverse comunistas se han vuelto fascistas. Por lo que sea.
¿Por qué muchos jóvenes quieren ser fascistas?
Llama poderosamente la atención que una parte importante de las nuevas generaciones europeas y españolas se deje seducir por el fascismo.
www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/que-muchos-jovenes-quieren-ser
0
K
10
#7
ldoes
#4
Realmente son la cara de la misma moneda. En tiempos donde el sistema entra en crisis empiezan a aparecer soluciones a dicha crisis. El comunismo es la respuesta sensata, estudiada y humanitaria y el fascismo es una respuesta simplona que entra más fácil en las cabezas de los mononeuronales. Pero vamos, no es de extrañar que ambas propuestas aparezcan de la mano.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
