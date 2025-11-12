edición general
El multimillonario que predijo el hartazgo millennial con el capitalismo

Si proletarizas a los jóvenes, no debería sorprenderte que se vuelvan comunistas

#1 eipoc
Menuda idiotez. Si quieren una predicción estudio, exacta no tienen más que leer "El capital" de Karl Marx.
#2 Torrezzno
Ahora Peter Thiel, el anticristo de la AGI es ejemplo de algo?
#3 Yorga77
Por eso están desesperados de echar la culpa a los jubilados o inmigrantes, o consiguen un culpable o la bromita de llamar Checas a todos los grupos de izquierdas se va a volver muy real.
#6 wai
#3 Es lo de siempre, hacer al penúltimo pensar que el último es el culpable y enfrentarlos.
#5 MisturaFina
Cualquiera que entiende el comunismo se vuelve comunista.
Lo que esta pasando es muy simple: la humanidad esta despertando de las mentiras tradicionales!!!
Y ya era hora!!!
Los conservadores ahora son dinosaurios.
Es hora de despertar!!!
#8 Alegremensajero
#5 Pues para estar despertando lo que veo cuando miro los resultados electorales de la mayoría de países es todo lo contrario...
#4 Pepepaco
Pues la realidad le contradice, curiosamente en lugar de volverse comunistas se han vuelto fascistas. Por lo que sea.

#7 ldoes
#4 Realmente son la cara de la misma moneda. En tiempos donde el sistema entra en crisis empiezan a aparecer soluciones a dicha crisis. El comunismo es la respuesta sensata, estudiada y humanitaria y el fascismo es una respuesta simplona que entra más fácil en las cabezas de los mononeuronales. Pero vamos, no es de extrañar que ambas propuestas aparezcan de la mano.
