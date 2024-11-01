Mujeres luciendo sujetadores inflables para parecerse a Marilyn Monroe en 1952  

Para la década de 1950, el Bullet Bra se había convertido en el sujetador de moda, ya que permitía realzar el pecho femenino y era habitualmente utilizado por muchas actrices, desde la propia Marilyn a Jayne Mansfield o Lana Turner. Sin embargo, no todas las mujeres contaban con bustos tan voluminosos para poder lucir este tipo de sujetador, de manera que la empresa La Resista Corset Co. de Bridgeport, Connecticut, ideó la solución: sujetadores inflables bajo la marca Tres Secrete.