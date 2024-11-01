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Somos documentales - Dando forma a la mujer. Historia del sujetador

Somos documentales - Dando forma a la mujer. Historia del sujetador  

A finales del s.XIX el sujetador liberó a las mujeres del corsé. Hoy se debate si el sujetador libera o sexualiza a la mujer como objeto de deseo. La historia del sujetador refleja la larga marcha de las mujeres por su independencia y los movimientos sociales que la acompañaron. Una marcha hecha de sacudidas contradictorias. ¿Es el sostén un símbolo que convierte a la mujer en un objeto sexual o que la hace libre? Disponible hasta: 28-02-2027

| etiquetas: sujetador , corsé , rtve , documental , mujer
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
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Dene #2 Dene *
Aprovecho para colgar el homenaje del gran Javier Krahe al sostén (y lo que esconde)
Olé, tus tetas!
www.youtube.com/watch?v=-5MQWMAuil4
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