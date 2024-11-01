Somos documentales - Dando forma a la mujer. Historia del sujetador  

A finales del s.XIX el sujetador liberó a las mujeres del corsé. Hoy se debate si el sujetador libera o sexualiza a la mujer como objeto de deseo. La historia del sujetador refleja la larga marcha de las mujeres por su independencia y los movimientos sociales que la acompañaron. Una marcha hecha de sacudidas contradictorias. ¿Es el sostén un símbolo que convierte a la mujer en un objeto sexual o que la hace libre? Disponible hasta: 28-02-2027