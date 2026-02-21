edición general
Una mujer a prisión y dos detenidos al centro de menores por matar presuntamente a un joven en Valladolid

El crimen se sitúa en la rivalidad entre bandas juveniles de origen latino, según la investigación. El presunto autor material es un niño de 13 años inimputable y hay implicadas una menor de 17 años y una joven de 18. La agresión mortal se sitúa en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don't Play (D.D.P.) y Trinitarios, han informado este sábado fuentes de la Policía Nacional. Los detenidos son un menor inimputable (de 13 años) y dos mujeres, una de ellas menor de eda

platypu
¬¬
kastanedowski
De 14 años cumplidos hasta 17 años (inclusive) Sí son imputables y responden penalmente, pero en un régimen especial educativo-sancionador (no el Código Penal común de adultos)...
