Una mujer mata a su pareja en Bilbao

Una mujer de 55 años ha sido detenida por la Ertzaintza en la mañana de este viernes acusada de haber matado a su pareja sentimental en el barrio de Uribarri de Bilbao, según informan fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco. En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años y de origen latinoamericano, quien ha comentado que ella había sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio.