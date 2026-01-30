edición general
Una mujer mata a su pareja en Bilbao

Una mujer de 55 años ha sido detenida por la Ertzaintza en la mañana de este viernes acusada de haber matado a su pareja sentimental en el barrio de Uribarri de Bilbao, según informan fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco. En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años y de origen latinoamericano, quien ha comentado que ella había sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio.

shake-it #3 shake-it
Jojojo, los comentarios a esta noticia van a ser interesantes, honeypot de manual.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿Una mujer o dos?
IvanDrago #4 IvanDrago
Es curioso meneame,.siempre que una mujer mata a su marido suele ser portada, cuando es al revés, suele caer por sensacionalista...
Nylo #5 Nylo
#4 De hace 6 días, en portada con 170 meneos y solo 3 negativos:
www.meneame.net/m/VIOLENCIA_G/mata-expareja-punaladas-alhaurin-grande
No sé, colega.
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Siento mucho el hecho ... ha cercenado la vida de otra persona, que eso no tiene precio.


Ahora tanto los morados, rosas, azules y verdes, estarán analizando el sexo de la detenida y la fallecida, si se consideraban de un sexo u otro.


Que a los políticos les da igual las victimas, los que les interesa es el rendimiento político del acto.
