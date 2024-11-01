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Una mujer lleva 410 días esperando una operación en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Una mujer lleva 410 días esperando una operación en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Isabel Dávila Hernández lleva esperando desde el 25 de febrero de 2025, 410 días, una paratiroidectomía, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de una glándula de la parótida, en este caso la izquierda, que le provoca una cantidad de calcio tan alta que ya ha afectado a los dos riñones, donde tiene cálculos que le causan una infección crónica. El plazo máximo de garantías del SAS para esta operación de cirugía general se sitúa en los 180 días.

| etiquetas: 410 días , listas de espera , cádiz , sanidad , sas , puerta del mar
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3 comentarios
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Sawyer76 #1 Sawyer76
Que puta vergüenza. Y la situación está así en todas las CCAA. Cada vez más presión fiscal y cada vez peores servicios.
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Thornton #3 Thornton
#1 Una CCAA bastante peor que otras. No es bueno mezclarlo todo para desviar el foco de la noticia.
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#2 CuiProdestHocBellum
A disfrutar lo votado. Y en las próximas elecciones a votar de nuevo PP-Vox... Que os lo van a solucionar... "La solución final" mas bien...
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menéame