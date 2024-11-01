Una mujer lleva 410 días esperando una operación en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Isabel Dávila Hernández lleva esperando desde el 25 de febrero de 2025, 410 días, una paratiroidectomía, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de una glándula de la parótida, en este caso la izquierda, que le provoca una cantidad de calcio tan alta que ya ha afectado a los dos riñones, donde tiene cálculos que le causan una infección crónica. El plazo máximo de garantías del SAS para esta operación de cirugía general se sitúa en los 180 días.