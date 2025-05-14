Las muertes por sobredosis caen un 27% en Estados Unidos, el mayor descenso de la historia

Buenas noticias en el frente de la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos. Las muertes por sobredosis cayeron en el país un 27% en 2024, el mayor descenso desde que hace 45 años se guarda registro. En total, fallecieron unas 80.000 personas, frente a las cerca de 110.00 del año pasado, según datos provisionales proporcionados este miércoles por la agencia gubernamental CDC (siglas en inglés para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
A veces, lo más efectivo es simplemente no hacer nada, y el fenómeno remite.
El problema es cuando algunos políticos, presumiblemente bien "untados", se empeñan en intervenir para favorecer determinados intereses. Entonces, un problema que podría haber sido residual, escala hasta niveles absurdos (y dramáticos).
#3 Buen zasca.
Eso de viajar en el tiempo y hacer cosas antes de ser elegido es increíble.