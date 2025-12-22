edición general
Muere el músico británico Chris Rea a los 74 años

El músico británico Chris Rea, que firmó éxitos como It’s all gone, Driving Home for Christmas, Josephine, On the Beach o The Road to Hell, ha muerto a los 74 años, segú ha informado un portavoz de su familia. “Falleció pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”, dice el comunicado.

reivaj01 #1 reivaj01
D.E.P.
Tengo unos amigos holandeses que tenían a "Driving Home for Christmas" como su canción y siempre la bailábamos en éstas fechas.
Este año será un poco más triste.
#2 aspirador *
Siempre quise ver su película "La passione", pero en su momento no pude ir al cine, y si la busco en torrent o la mula sólo me sale la mierda de Mel Gibson.

www.youtube.com/watch?v=1PCnoIYbkzQ
Pontecorvo #3 Pontecorvo
Un cálido abrazo a su hermano Gono en estos duros momentos.
devilinside #4 devilinside
#3 Te has olvidado de su hermana Dia
