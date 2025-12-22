Muere el músico británico Chris Rea a los 74 años  

El músico británico Chris Rea, que firmó éxitos como It’s all gone, Driving Home for Christmas, Josephine, On the Beach o The Road to Hell, ha muerto a los 74 años, segú ha informado un portavoz de su familia. “Falleció pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”, dice el comunicado.
Tengo unos amigos holandeses que tenían a "Driving Home for Christmas" como su canción y siempre la bailábamos en éstas fechas.
Este año será un poco más triste.
