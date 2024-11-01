Muere un militar de Reino Unido en Ucrania en un "accidente" en una prueba de "nuevas capacidades defensivas"

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes la muerte de un militar a causa de un "trágico accidente" en Ucrania cuando supervisaba unas pruebas sobre "nuevas capacidades defensivas" de Kiev "lejos de la línea de frente". "Lamentamos profundamente anunciar que un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido ha muerto este martes 9 de diciembre. Resultó herido durante un trágico accidente mientras observaba cómo las fuerzas ucranianas probaban unas nuevas capacidades defensivas, lejos de la línea de frente", ha dicho el Ministerio...
Hace 2 semanas me pase por una Kneipe (bar) y habia un hombre de unos 60 muchos, totalmente borracho celebrando sus cumpleanos y lamentándose de la muerte de du hermano.
Me comento algo como que se le había perdido en Ucrania defendiendo a esos Ucranianos.
Me quede con las ganas de preguntarle si era militar
pero no pude entenderle mucho mas , y tampoco tenia muchas ganas de escucharle, pues ya tengo yo tb suficientes problemas como para escuchar a un desconocido borracho y me large.
Me da que hay mas de los que nos dicen. Voluntarios de ultraderecha alemana ailos, y a saber "militares" dado de baja y de "voluntarios".