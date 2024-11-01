Muere un militar de Reino Unido en Ucrania en un "accidente" en una prueba de "nuevas capacidades defensivas"

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes la muerte de un militar a causa de un "trágico accidente" en Ucrania cuando supervisaba unas pruebas sobre "nuevas capacidades defensivas" de Kiev "lejos de la línea de frente". "Lamentamos profundamente anunciar que un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido ha muerto este martes 9 de diciembre. Resultó herido durante un trágico accidente mientras observaba cómo las fuerzas ucranianas probaban unas nuevas capacidades defensivas, lejos de la línea de frente", ha dicho el Ministerio...