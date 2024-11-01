edición general
10 meneos
192 clics
Muere un joven en Navarra tras consumir nitazenos, primera víctima de esta droga súper tóxica en España

Muere un joven en Navarra tras consumir nitazenos, primera víctima de esta droga súper tóxica en España

Los nitazenos fueron desarrollados en los años 50 por la farmacéutica suiza Ciba AG, pero nunca se aprobaron para uso médico debido a su extrema toxicidad.

| etiquetas: muere , joven , navarra , consumir , nitazenos , primera , víctima , droga
8 2 0 K 111 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 111 actualidad
Comentarios destacados:    
shinjikari #4 shinjikari *
El informe que citan al final del artículo (pero no enlazan, claro), por si alguien quiere información y no sucesos: drogodependencias.femp.es/sites/default/files/De-los-fentanilos-a-los-
3 K 41
juliusK #11 juliusK
CIBA AG colaborando con el nazismo genocida desde 1.933 y que siguió investigando en venenos en los 50... vaser que se desnazifico poco, mal y/o nada.

www.swissinfo.ch/eng/demographics/chemical-firms-exploited-nazi-links-
1 K 20
Brill #9 Brill
"Súper tóxica". No puedo con el vocabulario científico, de verdad. Que alguien me lo explique en lenguaje sencillo.
0 K 11
antesdarle #1 antesdarle
con 21 años, buena forma de arruinarse la vida y a la gente de su entorno
0 K 10
Skiner #3 Skiner *
#1 Hay que ser gilipollas para tomar un veneno :wall:
0 K 7
javibaz #7 javibaz
#1 y con antecedentes de otras sobredosis.
0 K 12
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
Pregunta seria...si los gastos de rescate con helicóptero en alta montaña de los senderistas incautos lleva un coste o "multa"...¿entonces los gastos médicos de los usuarios de la seguridad social por sobredosis de sustancias recreativas se deberían cobrar también?... ahí lo dejo!...
0 K 7
#5 exeware
#2 no tengo claro q en este caso la sustancia fue recreativa
0 K 10
UnoYDos #6 UnoYDos *
#2 Estas comparando dos cosas distintas. Un rescate con la atención médica. El tío rescatado en alta montaña no paga por la atención médica, paga por el rescate. Y luego ademas recibe atención médica gratuita. En realidad se les esta tratando a los dos igual. Porque como he señalado, una cosa es el rescate y otra la atención medica en un centro de salud u hospitalario.
4 K 38
#10 kondnado
#2 y de los que se ponen tibios de fritos, los que no se mueven del sofá porque se traigan todo el fútbol, los que van en coche a la esquina... Solo se libran los monjes shaolin.
0 K 7

menéame