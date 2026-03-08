edición general
8 meneos
33 clics
Muere el empresario español acusado de espiar a Julian Assange para la CIA

Muere el empresario español acusado de espiar a Julian Assange para la CIA

El empresario David Morales, investigado por su presunta implicación en una trama de espionaje contra Julian Assange, ha fallecido. Morales era propietario de la empresa de seguridad UC Global, que se encargaba de la protección de la embajada ecuatoriana en la capital británica en los años en que Assange permaneció allí. Morales estaba siendo investigado por la justicia española por supuestamente haber organizado un sistema de vigilancia clandestina contra el fundador de WikiLeaks durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.

| etiquetas: david morales , julian assange , embajada , ecuador , cia , wikileaks
6 2 0 K 89 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 89 actualidad
wata #2 wata
Si. Claro... Como los testigos del PP.
4 K 57
comunerodecastilla #4 comunerodecastilla
Vaya, que casualidad, ahora que comenzaba el juicio, ¿habrá confundido el aguacate con el polonio?. ?(
1 K 25
makinavaja #3 makinavaja
Hay profesiones de mucho riesgo... :-D :-D :-D
0 K 12
QRK #6 QRK
Bueno.. que lo entierren en algún huerto. Seguro que es buena calidad de estiércol.
1 K 10
hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera *
En este video comentaba padecer o haber padecido cáncer si no recuerdo mal youtu.be/s25QZ3PB4bQ
0 K 7

menéame