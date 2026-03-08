Muere el empresario español acusado de espiar a Julian Assange para la CIA

El empresario David Morales, investigado por su presunta implicación en una trama de espionaje contra Julian Assange, ha fallecido. Morales era propietario de la empresa de seguridad UC Global, que se encargaba de la protección de la embajada ecuatoriana en la capital británica en los años en que Assange permaneció allí. Morales estaba siendo investigado por la justicia española por supuestamente haber organizado un sistema de vigilancia clandestina contra el fundador de WikiLeaks durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.