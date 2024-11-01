Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez el día de su 75 cumpleaños

El abogado mediático y polémico Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido la tarde de este jueves tras una larga estancia hospitalaria debido a sus problemas de salud. Rodríguez Menéndez era conocido por sus casos controvertidos y por una vida marcada por escándalos, huidas y condenas. Su salto mediático se consolidó defendiendo casos como el de El Dioni, El Nani o Neus Soldevila. Su estilo agresivo y su gusto por la polémica le valieron apariciones en programas de televisión y cobertura constante en prensa... Se puede leer en Modo lectura