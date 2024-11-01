Movistar vuelve a hacer sufrir a sus clientes los bloqueos del fútbol incluso en horario laboral cuando no hay partidos

La jornada 29 del calendario de LaLiga que se viene desarrollando desde el viernes, se ha celebrado con anomalías en el sistema de bloqueos. Sorprendentemente, durante el sábado ninguna operadora bloqueó, a pesar de haber partidos de cierta relevancia, como el Sevilla - Valencia. No fue hasta el domingo a partir de las 14:00 cuando se activaron. Su apogeo se alcanzó sobre las 23:30, con unas 145 IPs inaccesibles. A partir de esa hora se levantaron los bloqueos de forma abrupta en MásOrange, Vodafone y Digi, por ese orden.