edición general
7 meneos
12 clics

Movimiento Sumar reivindica a Yolanda Díaz como la candidata "natural" para la nueva coalición de izquierdas: "Es quien ya supo hacer esto y es quien puede hacerlo en el futuro"  

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que Yolanda Díaz, es su apuesta de cartel electoral para la candidatura de coalición que impulsa su formación con IU, Movimiento Sumar y Comunes. "Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto el 23J y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. Yo siempre he sido sincera (...) y para Movimiento Sumar es la mejor alternativa posible"

| etiquetas: sumar , yolanda díaz , coalición , candidata , izquierda
6 1 0 K 81 actualidad
25 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
BenitoCameIa #3 BenitoCameIa
Yes Tu Can!!!
9 K 88
txillo #1 txillo
No han empezado y ya estan pegándose hostias por la migajas. Sinceramente, a lo mejor nos vienen bien 4 años de fascismo, a ver si espabilamos.
3 K 35
#4 user31
#1 Nadie se está pegando con nadie. Le han preguntado a la portavoz de sumar y ha contestado (oh sorpresa!) que la candidata de sumar es Yolanda Díaz. ¿Qué esperas que diga? Pablo Iglesias?
2 K 33
Ludovicio #13 Ludovicio
#1 ¿A qué llamas espabilar?
0 K 13
ansiet #23 ansiet
#1 NOOOOOOOO...NOOOOOOOOO!!!!!!
0 K 10
JuanCarVen #24 JuanCarVen
#1 Es malo desear el mal al prójimo.
0 K 11
Dene #2 Dene
Yolanda no es la líder que necesita la izquierda, pero hay que contar con ella porque esta siendo buena ministra de trabajo
1 K 22
Alakrán_ #12 Alakrán_
#2 La pregunta es quién, para mí hay dos personas, Yolanda y Maíllo.
La primarias en ese espacio pueden ser una calamidad y encontrarte con Irene Montero de candidata.
1 K 21
UnoYDos #20 UnoYDos
#7 ¿Y que propones? ¿que salgan sin cabeza? Porque de momento solo hay dos personas que parezcan válidas como bien indica #12
1 K 21
#25 fremen11
#20 No es que salgan sin cabeza, es que cuando se propone a Rufián, ella dice que la cosa no va de nombres......
0 K 8
Casiopeo #8 Casiopeo
Yo no entiendo por qué dimitió Yolanda Diaz de su puesto de cabeza de Sumar. Los errores cometidos (basicamente , la pesima candidata para la Europeas) no fué un error solo suyo. Y Yolanda está haciendo una muy buena labor en Trabajo. Repito, grave error su retirada.
1 K 21
Ludovicio #21 Ludovicio
#19 De verdad que no se que creen que mejoran con esa actitud.
Preocupándose más de descalificar y destruir al que está ideológicamente a un cm que al que está a un Km.
1 K 20
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
Mira no. Necesitan a un candidato carismático y que sepa vender el relato a la máxima gente posible, pero sobre todo que sea alguien nuevo que obligue a todo el aparato mediático a dar por perdido todo lo hecho y a tener que empezar de nuevo. Ya si es difícil que le pillen en algo, en los medios de derechas entrarían en pánico.
1 K 20
Alakrán_ #22 Alakrán_
#10 ¿Como quién?
0 K 14
SolidGeorg #16 SolidGeorg
En un momento bajo, sin haber convencido a nadie, sin plan B ni candidato... a ver quién se pone. Huele a hostiazo.

Saludos de un ex-votante
1 K 19
Pacofrutos #5 Pacofrutos
JAJA JAJA JAJA xD xD xD  media
1 K 19
palestina #6 palestina
Mal empiezan. Ya ha fracasado una vez y ahora a por la segunda.
Cómo no se retiren todos y todas los responsables de esta situación y se cree algo nuevo y alejados de los y las anteriores ya podemos ir practicando el llamar al taxi, que va a ser la nueva forma de saludo
1 K 19
Ludovicio #18 Ludovicio
#6 ¿Ha fracasado? ¿En que momento?

Es la persona de de anterior coalición "Unidas Podemos" que más logró en la parte que obtuvieron del gobierno.

Después creo Sumar, vetó a Irene Montero y, gracias a ello, no gobierna Feijoo.

Ha seguido consiguiendo mejoras al ritmo que le permite su minoría parlamentaria.

¿A quien pondrías tú?
4 K 36
UnoYDos #19 UnoYDos *
#18 Aprovechando que a la gente le gusta citar la vida de Brian: ¿que han hecho los romanos por nosotros? Son fanboys podemitas, ni te molestes.
2 K 11
#7 fremen11
Eh!! Pero luego dice Yolanda que esto no va de nombres......cosa que no quita todo lo que ha hecho por los trabajadores
1 K 18
makinavaja #9 makinavaja
SI sacamos la lista de líderes que han hecho una coalición de izquierdas tenemos para rato, y todos serian candidatos "naturales".... xD xD xD xD
0 K 12
#14 Eukherio
No entiendo el motivo de que la quieran de candidata cuando está claro que la tía no se mueve bien en ese tipo de escenarios. En el 23J no hizo un buen papel, perdieron votos respecto a los resultados previos de Podemos y coaliciones, solo que pudieron haber perdido más. Además, el hecho de que repita le quita el factor sorpresa y la posible ilusión de que estén probando algo nuevo.
0 K 8
#17 Borgiano
Ah, pero si yo pensaba que en Sumar ahora el líder era Urtasun
0 K 7
anv #11 anv
A ver. Si la izquierda quiere tener alguna mínima posibilidad, tienen que buscar la forma de contrarrestar la propaganda masiva de ultraderecha que se ha apoderado de las redes sociales. Y no lo veo muy fácil.
0 K 7

menéame