Movimiento Sumar reivindica a Yolanda Díaz como la candidata "natural" para la nueva coalición de izquierdas: "Es quien ya supo hacer esto y es quien puede hacerlo en el futuro"  

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que Yolanda Díaz, es su apuesta de cartel electoral para la candidatura de coalición que impulsa su formación con IU, Movimiento Sumar y Comunes. "Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto el 23J y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. Yo siempre he sido sincera (...) y para Movimiento Sumar es la mejor alternativa posible"
| etiquetas: sumar , yolanda díaz , coalición , candidata , izquierda
La primarias en ese espacio pueden ser una calamidad y encontrarte con Irene Montero de candidata.
Preocupándose más de descalificar y destruir al que está ideológicamente a un cm que al que está a un Km.
Saludos de un ex-votante
Cómo no se retiren todos y todas los responsables de esta situación y se cree algo nuevo y alejados de los y las anteriores ya podemos ir practicando el llamar al taxi, que va a ser la nueva forma de saludo
Es la persona de de anterior coalición "Unidas Podemos" que más logró en la parte que obtuvieron del gobierno.
Después creo Sumar, vetó a Irene Montero y, gracias a ello, no gobierna Feijoo.
Ha seguido consiguiendo mejoras al ritmo que le permite su minoría parlamentaria.
¿A quien pondrías tú?