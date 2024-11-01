Movimiento Sumar reivindica a Yolanda Díaz como la candidata "natural" para la nueva coalición de izquierdas: "Es quien ya supo hacer esto y es quien puede hacerlo en el futuro"  

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que Yolanda Díaz, es su apuesta de cartel electoral para la candidatura de coalición que impulsa su formación con IU, Movimiento Sumar y Comunes. "Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto el 23J y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. Yo siempre he sido sincera (...) y para Movimiento Sumar es la mejor alternativa posible"