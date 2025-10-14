edición general
El movimiento canadiense "boicot a Estados Unidos" está perjudicando a ciudadanos de a pie

El movimiento canadiense "boicot a Estados Unidos" está perjudicando a ciudadanos de a pie

A comienzos del año 2025, el CEO de Virginia Distillery, Gareth Moore, se mostró optimista sobre las ventas de whisky de malta estadounidense de su compañía al norte de la frontera.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Los "ciudadanos de a pie" votaron a Trump, a disfrutar lo votado
Eibi6 #7 Eibi6
#3 sobre todo en lugares como Virginia o Tennessee
Andreham #9 Andreham *
#1 enr.elections.virginia.gov/results/public/nelson-county/elections/2023

En Virginia la cosa está bastante igualada (21 democratas 19 republicanos, aunque luego ves el mapa y en la mayoría de counties ganó el rojo republicano), pero en su county específicamente la cosa fue bastante justita a favor de los democratas, y votaron la mitad de los electores, así que algo de razón en quejarse tienen.

cc/ #3
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Aaaaaayyy aprendiendo que los actos tienen consecuencias, son un país de parvulario.


“Todo esto se debe a una situación desagradable de la que no formamos parte”, dijo Moore. “No nos dedicamos a la política. Solo somos unos tipos en Virginia que elaboramos buen whisky. Pero, por desgracia, somos las víctimas”.
Tito_Keith #2 Tito_Keith
#1 pues nada, si hay elecciones en el futuro (que está por ver) tendrán que votar a los comunistas del partido demócrata
#5 ombresaco
Por el titular, no queda claro si los ciudadanos de a pié son los canadienses o los useños
Ramen #8 Ramen
Deberíamos estar haciendo lo mismo aquí. Ante las amenazas de Trump, boicot a todos los productos estadounidenses.
devilinside #4 devilinside
Si los gringos tienen bourbon, los canadienses tienen rye, menudo problema para Canadá
oceanon3d #6 oceanon3d *
#4 Bueno y ese mejunje llamado Jack Daniels/acetona con pretensiones que solo sirve para espantar las hormigas. De las que me llegan regaladas, siempre hay algún amigo despistado, la ultima fue por el fregadero para limpiar la tuberías. Literalmente.

Lo bonito de los EEUU lo veremos cuando se acerquen las elecciones de mitad de mandato: espero cualquier cosa ...ninguna buena.
