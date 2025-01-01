edición general
3 meneos
21 clics
Morgan Stanley lo ha calculado: la IA sumará 16 billones de dólares al mercado bursátil (y afectará al 90% del empleo)

Morgan Stanley lo ha calculado: la IA sumará 16 billones de dólares al mercado bursátil (y afectará al 90% del empleo)

Morgan Stanley prevé que la inteligencia artificial impulse un auge bursátil de hasta 16 billones de dólares, pero alerta de un gran impacto en el empleo global.

| etiquetas: morgan stanley , inteligencia artificial , mercado bursátil
2 1 0 K 28 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
Gry #1 Gry
¿Y cuanto perderán los mercados si el número de consumidores se reduce en un 90%?
6 K 82
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#1 Let them que camelen  media
0 K 10
#5 levante
#1 Cuando sean los dueños de todo no necesitarán consumidores.
1 K 23
#2 Grahml
Probablemente para empezar, toda la plantilla de Morgan Stanley fácilmente podrá ser reemplazada por IA.
4 K 54
Dragstat #6 Dragstat
Que mejor que decir que la bolsa va a pegar un chupinazo para que la gente le de todo su dinero a Morgan Stanley.
0 K 20
Relator #3 Relator
Morgan Stanley en si misma será una IA, porque menuda mierda de predicciones hacen los encorbatados estos.
1 K 17
#7 eipoc
Lo malos es que la tasa de ganancia se reducirá cada vez más y habrá crisis y guerra o revueltas. Lo bueno es que acercará una revolución socialista.
0 K 10

menéame