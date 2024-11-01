Moreno Bonilla redujo el número de radiólogos en el hospital Virgen del Rocío en plena crisis de los cribados pese a las alertas de colapso

La crisis de los cribados fallidos que afectaron al menos a 2.317 mujeres en Andalucía, reconocidas por la propia Consejería de Sanidad y que provocó la dimisión de la consejera y otros altos cargos de la Junta, cobra una nueva dimensión seis meses después de estallar el caso denunciado por la asociación Amama. El riesgo de colapso del sistema de Radiología que denunciaron en varias ocasiones a la Administración autonómica los profesionales sanitarios del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentró el 90% de los casos detectados,
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Imagina una comunidad de OCHO provincias, donde TODOS los candidatos del partido que ha gobernado durante 38 años son nacidos en la misma provincia (Sevilla) salvo dos que han nacido fuera de la comunidad pero están vinculados con la misma ciudad. De las otras siete provincias ni un sólo candidato, ni uno sólo. Es difícil hasta de creerlo.
Ahora presentan a Montero, sevillana, que perteneció a esos gobiernos y hoy vicepresidenta de un gobierno central que en Andalucía sólo invierte (no te lo vas a creer) en Sevilla, miles de millones para la circunvalación y el metro y para el resto nada de nada.
Albunea avisa que los fallos del programa de detección precoz del cáncer de mama sólo es una parte del problema: «Aun no ha salido a la luz el cribado de cáncer de colon, que están intentando reconducir antes de que salga a la luz toda… » ver todo el comentario
Hay para corrupción (Almería), comidas, cargos,... pero no hay dinero para diagnósticos: ni de cánceres, ni de traumatismos,... como los politicos van a la privada, poco les importa!