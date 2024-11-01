Moreno Bonilla redujo el número de radiólogos en el hospital Virgen del Rocío en plena crisis de los cribados pese a las alertas de colapso

La crisis de los cribados fallidos que afectaron al menos a 2.317 mujeres en Andalucía, reconocidas por la propia Consejería de Sanidad y que provocó la dimisión de la consejera y otros altos cargos de la Junta, cobra una nueva dimensión seis meses después de estallar el caso denunciado por la asociación Amama. El riesgo de colapso del sistema de Radiología que denunciaron en varias ocasiones a la Administración autonómica los profesionales sanitarios del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentró el 90% de los casos detectados,