Moreno Bonilla podría perder la mayoría absoluta en Andalucía tras la crisis de los cribados

Lo que pierde el PP lo gana la ultraderecha mientras las izquierdas siguen sin recuperarse, a pesar del desgaste del presidente, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. La encuesta revela además que la sanidad supera al paro como el problema que más afecta a los andaluces: Un 21,6% lo citan en primer lugar mientras que la falta de trabajo se sitúa en el 12,2%.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Muy al contrario. En el PP dejar un reguero de muertos ayuda a ganar elecciones
lavacaquellora #4 lavacaquellora
#1 En esta ocasión no habrán matado a las suficientes
Feindesland #7 Feindesland
#1 Y algún día la gente lo entenderá y dejará de hacer el canelo funerario.
Feindesland #5 Feindesland
Ni de coña. Va a follarse a la izquierda con tres pollas. Tres.

Se admiten apuestas.
#9 maestrodenada *
#5 va a perder la mayoría por la subida de vox de los que va a pasar a depender para ser presidente, lo cual no es mejor ni peor, sino que van a ir a rienda suelta
Supercinexin #11 Supercinexin
#5 No hacen falta tres, con una como la mía, y no te pongo el ejemplo por grande, ya te los follas.

xD

La izquierda no es rival para el músculo mediático, judicial y financiero de la derecha. La mantenemos los rojelios de siempre, acojonados, y virgensita que me quede como estoy.
Kmisetas #2 Kmisetas
Menudo panfleto Publico.es
#13 Galton
#2 Pecas ¿Eres tú?
Kmisetas #14 Kmisetas
#13 No sé de qué me habla, señora.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Pues a ver, si la opción es PP+VOX, casi prefiero que mantenga la absoluta.
efectogamonal #12 efectogamonal
"Podría" :roll: {0x1f525}
#10 Suleiman
Van a desear que vuelva Bonilla cuando Vox dirija el cotarro.... Toros 24*7.
jdmf #6 jdmf
Que te lo crees, cuan mayor el descanso más mayoría
#3 Raskin
"podría" joder cómo anda el patio, si los andaluces fueran medianamente normales estaría en la mierda ya
