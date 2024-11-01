Moreno Bonilla podría perder la mayoría absoluta en Andalucía tras la crisis de los cribados

Lo que pierde el PP lo gana la ultraderecha mientras las izquierdas siguen sin recuperarse, a pesar del desgaste del presidente, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. La encuesta revela además que la sanidad supera al paro como el problema que más afecta a los andaluces: Un 21,6% lo citan en primer lugar mientras que la falta de trabajo se sitúa en el 12,2%.