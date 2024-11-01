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Moreno agita el miedo a una "parálisis del Gobierno hasta octubre" y alerta de que peligran oposiciones, ayudas y créditos

Moreno agita el miedo a una "parálisis del Gobierno hasta octubre" y alerta de que peligran oposiciones, ayudas y créditos

El presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP cambia de registro en Málaga, donde peligra uno de sus escaños, y advierte de que sin mayoría absoluta la formación de Gobierno puede dilatarse meses y poner en riesgo empleo público y subvenciones.

| etiquetas: juanma , moreno , parálisis , gobierno , peligro , oposiciones , ayudas , créditos
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11 comentarios
10 2 1 K 119 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
El moderado, ejerciendo de moderado.
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#7 z1018
Esta paralizado pero por él mismo.

Su inversión estrella en Málaga era el tercer hospital, iba a estar en 5 años para el 2023, luego para 2025, luego cuando llegase la línea 3 de metro en 2027, ya vamos para el 2032.

El metro para el Parque Tecnológico iba a estar en 3 años, proyecto cancelado por, atención, ¡iban a llenarse los trenes en hora punta!, es decir para lo que se hace la infraestructura, para usarse. Lo de comprar trenes más grandes o aumentar la frecuencia, ya tal.

Mientras tanto como con el PSOE, gasta 10€ en Sevilla por cada 1 o 2 que gasta en Málaga.
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Sacronte #10 Sacronte
#7 Bueno, el de Estepona lleva a medio gas años, a medio gas por no decir prácticamente parado.
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#11 z1018
#10 en cambio se han dado mucha prisa para hacer un tranvía en Alcalá de Guadaira para conectarla con el Metro de Sevilla, eso no se puede hacer ni en el Parque Tecnológico de Málaga, ni en Estepona, Marbella ni Mijas que tienen las tres por sí mismas más población que Alcalá de Guadaira, pero ya se sabe, ellos son ciudadanos andaluces de primera y los malagueños son de segunda o tercera, tanto para PP como PSOE.

Y en Montequinto que está a 15 km en linea recta desde Alcalá, 250 millones para soterrar una carretera, por no se qué de humanizarla, como decía en la exposición de motivos, será que sólo son humanos en Sevilla.
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#2 Leon_Bocanegra
Votadme y os daré paguitas!
Vaya con los zurdos paguiteros!!
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#4 fremen11
#2 Es un recordatorio para los amigüitos de que vayan a votar, que si no ganan no pillan
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Andreham #6 Andreham
¡Que os quedáis sin cobrar, fachapobres! ¡Y nosotros cobraremos aún menos!

Amenazar con secuestrar las instituciones para que le voten, maravilloso.
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Cehona #3 Cehona
¿Ya no mueven el comodín de ETA?  media
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johel #9 johel *
Los grandes gestores y negociadores diciendo abiertamente que son incapaces de gestionar/negociar, que solo saben imponer.
Y lo que imponen...¡hemeroteca!
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#5 jaramero
A eso se le llama chantaje moreno gorrilla
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#8 DenisseJoel
Ya sabéis, si queréis paguitas, votar a Moreno Gorrilla.
Nada de apoyar a Adelante Andalucía, que esos solo piensan en los bancos y las grandes empresas. :tinfoil:
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menéame