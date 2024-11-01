Moreno agita el miedo a una "parálisis del Gobierno hasta octubre" y alerta de que peligran oposiciones, ayudas y créditos

El presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP cambia de registro en Málaga, donde peligra uno de sus escaños, y advierte de que sin mayoría absoluta la formación de Gobierno puede dilatarse meses y poner en riesgo empleo público y subvenciones.
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Su inversión estrella en Málaga era el tercer hospital, iba a estar en 5 años para el 2023, luego para 2025, luego cuando llegase la línea 3 de metro en 2027, ya vamos para el 2032.
El metro para el Parque Tecnológico iba a estar en 3 años, proyecto cancelado por, atención, ¡iban a llenarse los trenes en hora punta!, es decir para lo que se hace la infraestructura, para usarse. Lo de comprar trenes más grandes o aumentar la frecuencia, ya tal.
Mientras tanto como con el PSOE, gasta 10€ en Sevilla por cada 1 o 2 que gasta en Málaga.
Y en Montequinto que está a 15 km en linea recta desde Alcalá, 250 millones para soterrar una carretera, por no se qué de humanizarla, como decía en la exposición de motivos, será que sólo son humanos en Sevilla.
Vaya con los zurdos paguiteros!!
Amenazar con secuestrar las instituciones para que le voten, maravilloso.
Y lo que imponen...¡hemeroteca!
Nada de apoyar a Adelante Andalucía, que esos solo piensan en los bancos y las grandes empresas.