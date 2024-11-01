Moody’s eleva la calificación de España a A3 y cambia la perspectiva a estable

La mejora refleja la visión de Moody’s de que la fortaleza económica de España está mejorando debido a un modelo de crecimiento más equilibrado, que aumenta la resistencia de la economía a los choques externos. La agencia de calificación citó mejoras en el mercado laboral, fortalecimiento del sector bancario, baja deuda del sector privado y un superávit por cuenta corriente como factores que contribuyen a unos fundamentos económicos más sólidos.