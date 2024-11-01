Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias

Los bloqueos masivos de LaLiga para combatir las emisiones no autorizadas no solo afectan a webs de negocios o medios digitales, sino también a hospitales y servicios sanitarios. En los últimos días, algunos usuardiosusuarios han denunciado en redes sociales que las webs de algunos centros hospitalarios y herramientas médicas están inaccesibles desde España por culpa de estas medidas.
| etiquetas: laliga , internet , bloqueos , sanidad
¿Y qué solución hay en la mano de la "justicia" para hacer justicia?
Está claro que aquí más de uno se está forrando con permitir los bloqueos porque en cualquier país serio no podrías bloquear IPs porque patatas.
Pan et circenses