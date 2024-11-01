edición general
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias

Los bloqueos masivos de LaLiga para combatir las emisiones no autorizadas no solo afectan a webs de negocios o medios digitales, sino también a hospitales y servicios sanitarios. En los últimos días, algunos usuardiosusuarios han denunciado en redes sociales que las webs de algunos centros hospitalarios y herramientas médicas están inaccesibles desde España por culpa de estas medidas.

Ze7eN #1 Ze7eN *
Es tercermundista lo que las tecnológicas y la justicia están permitiendo a hijodeputa de Tebas.
#3 hokkien
#1 yo lo resumiría en la "justicia", el resto hacen lo que éstos han dictaminado.

¿Y qué solución hay en la mano de la "justicia" para hacer justicia?
ipanies #2 ipanies
España al nivel de cualquier dictadura de mierda en cuanto a internet por contentar a una empresa privada de circo malo y caro.
torkato #7 torkato
#2 Recordemos que aquí un juez dictó que había que cerrar Telegram...

Está claro que aquí más de uno se está forrando con permitir los bloqueos porque en cualquier país serio no podrías bloquear IPs porque patatas.
JackNorte #4 JackNorte
Seguramente si muere alguien , nadie sera responsable.
Brill #6 Brill
Es su interné y se la follan como quieren. España es suya, gobierne quien gobierne.
karlos_ #5 karlos_
Y todo legal.

Pan et circenses
#8 XcUl10
No es muy difícil saltarse esos bloqueos y de forma gratuita...
