Las agencias de calificación crediticias Moody's y Fitch también han mejorado el rating soberano de España, después de que hace dos semanas S&P ya lo elevara a 'A+' con perspectiva estable, tras 6 años sin cambios. En concreto, Moody's ha elevado este viernes la nota a España de 'Baa1' a 'A3' con perspectiva estable gracias a que la "fortaleza económica del país" está mejorando por un crecimiento más "equilibrado", la mejoría en el mercado laboral y el fortalecimiento del sector bancario, "que incrementan la resiliencia de la economía".
| etiquetas: economía , españa , capitalismo , moodys
"Tímida mejora de la calificación española"
"Subida de apenas un punto"
"La pérdida reputacional al país causada por el gobierno de Sánchez, durará décadas"
"Sánchez aislado internacionalmente"
"Disminuye el tamaño de los menús mcdonalds: El indicador que confirma las sospechas sobre la llegada de una gran crisis económica causada por las sectarias políticas de Sánchez ".
"Sánchez, el rey de los prostíbulos gays en España. Imágenes exclusivas del interior de uno de los locales controlados la familia del presidente."