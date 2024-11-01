edición general
Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"

Las agencias de calificación crediticias Moody's y Fitch también han mejorado el rating soberano de España, después de que hace dos semanas S&P ya lo elevara a 'A+' con perspectiva estable, tras 6 años sin cambios. En concreto, Moody's ha elevado este viernes la nota a España de 'Baa1' a 'A3' con perspectiva estable gracias a que la "fortaleza económica del país" está mejorando por un crecimiento más "equilibrado", la mejoría en el mercado laboral y el fortalecimiento del sector bancario, "que incrementan la resiliencia de la economía".

Beltenebros #1 Beltenebros
Muy buena la noticia. Lo triste es que los salarios siguen siendo bajos, no se reduce la jornada y el problema de la vivienda sigue sin resolverse, después de décadas agravándose.
calde #2 calde
Titulares mañana de la caverna mediática:

"Tímida mejora de la calificación española"

"Subida de apenas un punto"

"La pérdida reputacional al país causada por el gobierno de Sánchez, durará décadas"

"Sánchez aislado internacionalmente"

"Disminuye el tamaño de los menús mcdonalds: El indicador que confirma las sospechas sobre la llegada de una gran crisis económica causada por las sectarias políticas de Sánchez ".

"Sánchez, el rey de los prostíbulos gays en España. Imágenes exclusivas del interior de uno de los locales controlados la familia del presidente."
