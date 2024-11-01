Mónica García y Emilio Delgado se enzarzan en una discusión por el funcionamiento de las primarias de Más Madrid

La líder de Más Madrid y el coportavoz del partido en la Asamblea han mantenido una tensa conversación en directo en La Sexta sobre cómo serán las primarias. Mónica García ha asegurado que en Más Madrid quienes deben votar son los militantes, mientras que Delgado insiste en preguntar si van a poder votar todos los inscritos, no solo los militantes