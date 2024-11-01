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Mónica García y Emilio Delgado se enzarzan en una discusión por el funcionamiento de las primarias de Más Madrid

Mónica García y Emilio Delgado se enzarzan en una discusión por el funcionamiento de las primarias de Más Madrid

La líder de Más Madrid y el coportavoz del partido en la Asamblea han mantenido una tensa conversación en directo en La Sexta sobre cómo serán las primarias. Mónica García ha asegurado que en Más Madrid quienes deben votar son los militantes, mientras que Delgado insiste en preguntar si van a poder votar todos los inscritos, no solo los militantes

| etiquetas: mónica , garcía , emilio , delgado , enzarzan , discusión , primarias
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9 comentarios
8 1 3 K 69 actualidad
#4 tpm1
"se ensarzan en una discusión"

El que lo haya visto sabrá que esto es retorcer los hechos. Anda que no se hicieron peloteo mutuo.
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Cuñado #5 Cuñado
#4 Está la hoja parroquial del PSOE haciendo su trabajo y, como puedes ver por comentarios anteriores al tuyo, la carcunda tragando a dos carrillos.
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Andreham #6 Andreham
#4 Si no venden que la izquierda se pelea, ¿cómo va a ganar la derecha que sí se pelea?
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
#4 Pero el titular es muy sabroso como para que el becario no suba la noticia echando mierda a la competencia. :troll:
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#3 Pitchford
Aconsejo sorteo previo sobre el procedimiento, para no empezar discutiendo.
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Malinke #2 Malinke
Ya tardaban. Hace tiempo que se veía que ahí saltaban chispas.
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BobbyTables #1 BobbyTables
Empieza la época de vender piolets :troll:
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Spirito #8 Spirito *
Siguiente titular de la extrema derecha: Katanas y jamoneros en las últimas primarias de Más Madrid. xD
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Marsela #9 Marsela
Vaya titular. Nada que ver con lo que pasó. Bulo al canto.
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menéame