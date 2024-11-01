edición general
4 meneos
4 clics
Mohammad Mohaddessin, opositor iraní: "Decir 'No a la guerra' es buen eslogan, pero Europa debe apoyar el cambio de régimen"

Mohammad Mohaddessin, opositor iraní: "Decir 'No a la guerra' es buen eslogan, pero Europa debe apoyar el cambio de régimen"

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) se sienta en Bruselas con 20minutos para analizar la situación de la guerra y el futuro del régimen ayatolá: "No necesitamos dinero, armas, ni tropas en el terreno, solo que reconozcan el derecho del pueblo iraní a cambiar el régimen".

| etiquetas: mohammad mohaddessin , irán , guerra , régimen , ayatolás , bombardeo
3 1 1 K 31 actualidad
12 comentarios
3 1 1 K 31 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Cuchifrito *
"No necesitamos dinero, armas, ni tropas en el terreno, solo que reconozcan el derecho del pueblo iraní a cambiar el régimen"
No creo que nadie en Europa haya cuestionado nunca el derecho del pueblo iraní a cambiar de régimen. Pero ahora mismo donde hay que poner más énfasis es en el derecho del pueblo iraní a no ser asesinados por usrael.
14 K 186
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 supongo que el mismo énfasis que tendríamos que tener en cambiar otras teocracias y dictaduras de la zona que tampoco respetan los DDHH. No?
3 K 54
DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus
#1 Nosotros reconocemos el derecho iraní a cambiar de régimen. También reconocemos el hecho de que debe ser el pueblo iraní, sin intervenciones externas, el que lleve a cabo ese cambio. Y eso aplica a las otras teocracias que señala #6.

Hasta que el pueblo iraní, por sus propios medios, pueda liberarse en la forma que ellos escojan, también debemos reconocer el derecho de cualquier estado a defenderse ante una agresión externa, claramente imperialista, e indiscriminada.

La gente que muere bajo las bombas de Usrael son los mismos que deben liberarse. Por tanto, es una falsa dicotomía por parte de éste opositor vincular una guerra imperialista a un proceso de liberación.

Es mi opinión...
2 K 30
#8 Cuchifrito *
#6 obviamente, y el de cualquier otro pueblo del mundo.
1 K 20
calde #12 calde
#1 Y a qué no les roben sus recursos, que es en lo que se basa esta guerra.
0 K 18
#3 Grahml
Ayudaría que Israel y EEUU compartieran sus planes verdaderos para tener a Europa con ellos.

De lo contrario, para matar ayatolás que inmediatamente son sustituidos por otro, no tiene sentido iniciar ninguna guerra.

Lo que dice este opositor israelí, por desgracia está desconectado con ell "no a la guerra".

Ni EEUU ni Israel son los policías del mundo.

Es absurdo todo esto.
1 K 33
#4 Queiron
Ni más ni menos de lo que debería apoyar un cambio de régimen en Israel, porque... Ya está bien.
1 K 24
#5 Assoka
Sr. Mohadessin, la mayoría de la gente no cuestiona su derecho a cambiar de régimen, sino la costumbre de los mismos estados de siempre de meter el hocico y cambiar los regimenes ajenos a base de golpes de estado, invasiones, bombardeos, primaveras y colores, como en Irak, Libia, Afganistán, Somalia, Panamá, Ucrania, Egipto, etc.
1 K 20
Herumel #9 Herumel
Recordemos que estos señores son los que, demostrado, financiaron a VOCS en sus inicios, ¿y ahora vienen a pedirnos qué? Evidentemente ellos no pusieron la pasta, que vendría desde el sionismo americano, cosa que han hecho en decenas de países, pero que fueron a través de quienes se canalizó esa pasta para impulsar partidos de dudosa democracia en España, y quebrar el sistema democrático desde dentro, amos a mamarla a otro lado, ya han hecho bastante daño aquí como para pedir encima que les ayudemos...
0 K 13
#2 Onaj
Europa debe callar con las dictaduras y vivir su vida. Que bastante tenemos con lo nuestro para ser la policía del mundo.

Además de ser poco práctico. Con todas las dictaduras que hay en el mundo, en un mundo globalizado, dejar de comerciar con ellas por lo que le hacen a su población es imposible.

A no ser que un iluminado circule con la varita mágica decidiendo cuáles son las dictaduras buenas y cuáles las malas.
0 K 12
fofito #10 fofito
#2 Las dictaduras buenas son las nuestras,las malas las de los otros.
De primero de Geopolítica sin Complejos.
0 K 11
#11 marcotolo
eso seria algo a aplicar en la mayoria de paises de oriente medio e incluso a la monarquia de españa o la democracia secuestrada de ucrania,
no se cuestiona que haya que apoyar el cambio de esos regimenes si el pueblo lo pide, pero aqui por ejemplo ni nos dejan pedirlo, en ucrania tampoco y mucho menos en oriente medio en general
0 K 11

menéame