Mohammad Mohaddessin, opositor iraní: "Decir 'No a la guerra' es buen eslogan, pero Europa debe apoyar el cambio de régimen"

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) se sienta en Bruselas con 20minutos para analizar la situación de la guerra y el futuro del régimen ayatolá: "No necesitamos dinero, armas, ni tropas en el terreno, solo que reconozcan el derecho del pueblo iraní a cambiar el régimen".