Mohammad Mohaddessin, opositor iraní: "Decir 'No a la guerra' es buen eslogan, pero Europa debe apoyar el cambio de régimen"

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) se sienta en Bruselas con 20minutos para analizar la situación de la guerra y el futuro del régimen ayatolá: "No necesitamos dinero, armas, ni tropas en el terreno, solo que reconozcan el derecho del pueblo iraní a cambiar el régimen".
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No creo que nadie en Europa haya cuestionado nunca el derecho del pueblo iraní a cambiar de régimen. Pero ahora mismo donde hay que poner más énfasis es en el derecho del pueblo iraní a no ser asesinados por usrael.
Hasta que el pueblo iraní, por sus propios medios, pueda liberarse en la forma que ellos escojan, también debemos reconocer el derecho de cualquier estado a defenderse ante una agresión externa, claramente imperialista, e indiscriminada.
La gente que muere bajo las bombas de Usrael son los mismos que deben liberarse. Por tanto, es una falsa dicotomía por parte de éste opositor vincular una guerra imperialista a un proceso de liberación.
Es mi opinión...
De lo contrario, para matar ayatolás que inmediatamente son sustituidos por otro, no tiene sentido iniciar ninguna guerra.
Lo que dice este opositor israelí, por desgracia está desconectado con ell "no a la guerra".
Ni EEUU ni Israel son los policías del mundo.
Es absurdo todo esto.
Además de ser poco práctico. Con todas las dictaduras que hay en el mundo, en un mundo globalizado, dejar de comerciar con ellas por lo que le hacen a su población es imposible.
A no ser que un iluminado circule con la varita mágica decidiendo cuáles son las dictaduras buenas y cuáles las malas.
De primero de Geopolítica sin Complejos.
no se cuestiona que haya que apoyar el cambio de esos regimenes si el pueblo lo pide, pero aqui por ejemplo ni nos dejan pedirlo, en ucrania tampoco y mucho menos en oriente medio en general