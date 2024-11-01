El modelo de IA de código abierto DeepSeek-OCR cambia la forma en que los modelos de IA leen y procesan texto sin formato (inglés)

DeepSeek lanzó el lunes un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de código abierto que cambia la forma en que estas máquinas analizan y procesan texto sin formato. Apodado DeepSeek-OCR, utiliza mapeo 2D para convertir texto en píxeles y comprimir un contexto largo a un tamaño digerible. La startup de inteligencia artificial afirma que los modelos de lenguaje grandes (LLM) son más eficientes en el procesamiento de píxeles sobre texto y la compresión les permite capturar información relevante para generar la respuesta. Además, también...