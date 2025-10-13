edición general
Misterio en Kiev: un empresario ucraniano del sector cripto fue hallado muerto de un disparo en la cabeza

El empresario ucraniano, de 32 años, fue encontrado el sábado 11 de octubre con una herida de bala en la cabeza, en plena crisis del mercado de criptomonedas. Diversos medios aseguran que, debido a esta situación, Galish habría perdido al menos $30 millones.

Comentarios destacados:    
Ferran
Galish habría perdido al menos $30 millones.

Creo que ha perdido algo más que eso…
5
cenutrios_unidos
A saber lo que se le paso por la cabeza...
1
Aokromes
#4 una bala 9mm?
0
Brill
Habrá hecho perder dinero a alguien que no convenía cabrear.
1
Uge1966
Misterio, no. Se lo han "cargado".
1
d5tas
Se ve que apalancarse con dinero de gente poco recomendable es malo para la salud.
1
HeilHynkel
¿No era "uno de los nuestros" donde un mafioso amenazaba a un banquero por perderle dinero en bolsa?
0
Aucero
Eso pasa por vacilar de tener mucho dinero en BTC
1
eltxoa
Los impuestos de occidente, convertidos en criptos en ucrania para finalmente ser elevados a humo.
0
ostiayajoder
Una cosita.

A tope con Ucrania, q gane la guerra.

Pero ganen o pierdan, el dia despues en Europa nos vamos a cagar....

Sabeis la soplapollez de 'en edad militar' q dicen los payasos de Vox?

Pues estos van a ser 'exmilitares veteranos de guerra', y toneladas de armas de guerra q van a venderse..... (no hablo de tanques, si de fusiles, drones, munucion etecetera)

Nos vamos a cagar.
0
Asnaeb
#13 A tope con Ucrania pero no te gustan las consecuencias de ese "a tope", veo una contradicción bastante evidente.
0
ostiayajoder
#16 Si....

Solo estoy a tope con Ucrabia pq la Rusia de Putin me da todo el putisimo asco....

Me gustaria q fueran los vecinos raros con los q soliamos negociar...

Pero es q no entiendo q cojones hacen q no buscan una salida ya a lo de Ucrania....
0
xaggy
Tiene pinta de que perdió el dinero que le guardaba a "alguien"
0
Andreham
¿30 y pico años y no estaba en el frente?
0
platypu
Supongo que el que disparó, perdió mucho mas
0
Lyovin81
Cosas ucronazis, Peter.
5

menéame