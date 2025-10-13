Misterio en Kiev: un empresario ucraniano del sector cripto fue hallado muerto de un disparo en la cabeza

El empresario ucraniano, de 32 años, fue encontrado el sábado 11 de octubre con una herida de bala en la cabeza, en plena crisis del mercado de criptomonedas. Diversos medios aseguran que, debido a esta situación, Galish habría perdido al menos $30 millones.
| etiquetas: ucrania , bitcoin
Creo que ha perdido algo más que eso…
www.meneame.net/story/fortuna-trump-dispara-4-400-7-700-millones-dolar
A tope con Ucrania, q gane la guerra.
Pero ganen o pierdan, el dia despues en Europa nos vamos a cagar....
Sabeis la soplapollez de 'en edad militar' q dicen los payasos de Vox?
Pues estos van a ser 'exmilitares veteranos de guerra', y toneladas de armas de guerra q van a venderse..... (no hablo de tanques, si de fusiles, drones, munucion etecetera)
Nos vamos a cagar.
Solo estoy a tope con Ucrabia pq la Rusia de Putin me da todo el putisimo asco....
Me gustaria q fueran los vecinos raros con los q soliamos negociar...
Pero es q no entiendo q cojones hacen q no buscan una salida ya a lo de Ucrania....