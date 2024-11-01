La misión imposible de mudarse a una gran ciudad: la crisis de la vivienda golpea ya al mercado laboral

Las empresas están sintiendo el problema de encontrar trabajadores que puedan permitirse un piso en la ciudad, y la solución de muchas de ellas es fomentar el teletrabajo para no perder talento. También se está dejando notar en la cuestión migratoria, ya que se está ralentizando al ser cada vez es más complicado llegar a España y poder costearse una vivienda. Los italianos se están yendo de España porque no pueden vivir con lo que ganan: "hay alquileres a los que no se puede acceder y para venir a un país que está peor que el tuyo...".
| etiquetas: españa , vivienda , ciudades , mercado laboral
Pay them more!!! (O en esta no?)
Está calando demasiado el mensaje de que como el PIB va bien la economía de la gente va bien y es mentira tenemos unos salarios de mierda y eso es el origen de todos los problemas de Vivienda que hay
El que tiene un buen salario no tiene problemas de vivienda, en la zona norte de Madrid están haciendo promociones nuevas a 700 y 800.000 € y se venden y las compran españoles, pero claro no son camareros
#3 Me cuelgo de ti que el pajas (#_4) me tiene ignorado
Si que ha avanzado la tecnología, ahora se ponen ladrillos en remoto, los albañiles deben estar alucinando con la construcción 2.0