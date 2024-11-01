edición general
La misión imposible de mudarse a una gran ciudad: la crisis de la vivienda golpea ya al mercado laboral

Las empresas están sintiendo el problema de encontrar trabajadores que puedan permitirse un piso en la ciudad, y la solución de muchas de ellas es fomentar el teletrabajo para no perder talento. También se está dejando notar en la cuestión migratoria, ya que se está ralentizando al ser cada vez es más complicado llegar a España y poder costearse una vivienda. Los italianos se están yendo de España porque no pueden vivir con lo que ganan: "hay alquileres a los que no se puede acceder y para venir a un país que está peor que el tuyo...".

reithor #9 reithor
si, pero no solo, para este tema habría que tomar más de una medida, porque como se ha visto lo precios de la vivienda se pueden subir hasta el infinito muy rápidamente, y hay que acotar ese fenómeno.
toshiro #7 toshiro *
Estamos siendo testigos de la eliminación de la clase media y la esclavización de la clase trabajadora en directo. Mientras tanto, muchos necios miran el dedo.
ChatGPT #5 ChatGPT *
Titular corregido: La crisis de los salarios….

Pay them more!!! (O en esta no?)
#10 Zeremiel
#5 De hecho, si subes los salarios solo consegyiras que el rentismo suba mas, hay que limitarlo de manera directa.
ChatGPT #12 ChatGPT *
#10 claro por eso en España el coche más vendido es el Dacia porque no hay una crisis de salarios podemos comprar lo mismo que los europeos cuando quieren comprar un coche o cuando vienen a España a comprar una casa

Está calando demasiado el mensaje de que como el PIB va bien la economía de la gente va bien y es mentira tenemos unos salarios de mierda y eso es el origen de todos los problemas de Vivienda que hay
El que tiene un buen salario no tiene problemas de vivienda, en la zona norte de Madrid están haciendo promociones nuevas a 700 y 800.000 € y se venden y las compran españoles, pero claro no son camareros
#8 Zeremiel
#4 Pero recomiéndaselo a tus amigos y conocidos que tengan problemas con la vivienda hombre, comparte tu sabiduria con los demás y cuentales el truco para conseguir casa gratis, que la cosa aprieta mucho y si se puede arreglar tan fácil todo el mundo debería saberlo.
alcama #1 alcama
Si vienes en patera, sin contrato de trabajo, te dan alojamiento gratis, aunque no vengas de países en guerra.
#2 casicasi
#1 Ahi tiene su negativo.
#3 Zeremiel
#1 Pues ya sabes, vete a Marruecos, quema tu pasaporte, vente en patera, así te vamos a tratar como un rey ¿No?
alcama #4 alcama
#3 Yo el tema de la vivienda ya lo tengo solucionado. Que se manifiesten los del sindicato de estudiantes
SMaSeR #6 SMaSeR *
Será que te lo han solucionado tus viejos, incel.

#3 Me cuelgo de ti que el pajas (#_4) me tiene ignorado xD
Cehona #11 Cehona
#1 "... la solución de muchas de ellas es fomentar el teletrabajo"
Si que ha avanzado la tecnología, ahora se ponen ladrillos en remoto, los albañiles deben estar alucinando con la construcción 2.0
