La misión imposible de mudarse a una gran ciudad: la crisis de la vivienda golpea ya al mercado laboral

Las empresas están sintiendo el problema de encontrar trabajadores que puedan permitirse un piso en la ciudad, y la solución de muchas de ellas es fomentar el teletrabajo para no perder talento. También se está dejando notar en la cuestión migratoria, ya que se está ralentizando al ser cada vez es más complicado llegar a España y poder costearse una vivienda. Los italianos se están yendo de España porque no pueden vivir con lo que ganan: "hay alquileres a los que no se puede acceder y para venir a un país que está peor que el tuyo...".