Ministro del Reino Unido respalda la renta básica universal ante las devastadoras pérdidas de empleo por la IA

Altos cargos del gobierno británico debaten implementar un ingreso básico universal para ayudar a los trabajadores cuyos empleos podrían desaparecer debido a la inteligencia artificial, según el ministro de inversiones Lord Jason Stockwood. Aunque no es política oficial, confirmó que sus colegas están considerando seriamente la medida para suavizar el cierre de industrias y financiar la recapacitación, ante advertencias de una disrupción laboral "inusualmente dolorosa" y una posible "nueva era de desempleo masivo".