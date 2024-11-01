edición general
Ministro del Reino Unido respalda la renta básica universal ante las devastadoras pérdidas de empleo por la IA

Altos cargos del gobierno británico debaten implementar un ingreso básico universal para ayudar a los trabajadores cuyos empleos podrían desaparecer debido a la inteligencia artificial, según el ministro de inversiones Lord Jason Stockwood. Aunque no es política oficial, confirmó que sus colegas están considerando seriamente la medida para suavizar el cierre de industrias y financiar la recapacitación, ante advertencias de una disrupción laboral "inusualmente dolorosa" y una posible "nueva era de desempleo masivo".

powernergia #1 powernergia
"Soluciones" absurdas para no ir al fondo del problema: Capitalismo descontrolado.
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Se tenía que decir, y se dijo. :clap:
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Feudalism here we go again!
Pontecorvo #5 Pontecorvo *
#1 Los de "capitalismo descontrolado" está claro que ni miráis vuestras nóminas y ni tampoco el dinero que el estado os saca.
Andreham #7 Andreham
#5 Lo que está claro es que los que habláis del "dinero que el estado os saca" no habéis tenido nunca que pedir presupuestos de nada.
Pontecorvo #9 Pontecorvo *
#8 #7 No se trata de que estéis de acuerdo conmigo de si los impuestos son buenos o malos. Se trata de que cuesta entender que un país como el nuestro, donde hay que pagar 400 euros para poder trabajar como autónomo o tsunamis de leyes y normativas, sigáis repitiendo lo de "capitalismo descontrolado" como loros. Eso revela muy poca adherencia a la realidad.
powernergia #8 powernergia
#5 No me lo digas: "los impuestos son un robo, libertad, motosierra..."

Acierto?
jdmf #6 jdmf
#1 El capitalismo se regula solo :troll:
#4 username *
Siendo UK ya me imagino como la van a implementar.

Sera básica, pero universal solo si sirve como herramienta de control social.

Renta básica de control social. Con su implementación de programas de puntos ciudadanos o similar
