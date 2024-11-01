edición general
El Ministerio del Interior avisa de que las balizas V16 funcionan en túneles: un ingeniero experto en telecomunicaciones afirma que no es así

La cuenta oficial del Ministerio del Interior asegura que la baliza V-16 funciona en túneles gracias a una tecnología de redes especializadas para estas circunstancias. Una afirmación que, según los ingenieros de telecomunicaciones, carece de fundamento físico y técnico. Si tu móvil no tiene cobertura, la baliza tampoco se conectará a la plataforma de la DGT.

frg #11 frg
No se Rick pero juraría que las balizas no usan la red móvil, sino la red dedicada a IOT, cuyo ancho de banda es estrecho pero su cobertura mucho mayor.
Aokromes #17 Aokromes *
#7 #8 #11 las v16 buenas no usa 2g, 3g, 4g, 5g si no NB-IoT que tiene muchisima mas cobertura que todas esas.  media
Aokromes #19 Aokromes
#16 #18 goto #17 para ver la cobertura de una baliza que use nb-iot de movistar.
pedrario #28 pedrario
#19 ¿Y funciona cuando no tiene cobertura?
Aokromes #32 Aokromes
#28 mira el mapa, la cobertura de una baliza v16 es MUY superior a la de un telefono movil.
plutanasio #20 plutanasio
#17 Bueno esos mapas tómatelos con pinzas que en las zonas límites fallan mucho. Yo lo he comprobado en refugios de montaña que salía que había al menos 2g y al llegar allí nada de nada.
#22 topecb
#11 Eso es, utiliza redes NB-IoT, pero vamos a creer lo que diga un ingeniero experto en telecomunicaciones que se gana la vida recuperando frases semilla de wallets.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Si tengo cobertura de móvil supongo que si no?
makinavaja #9 makinavaja
Dentro de unos años veremos algún informe de la UCO que se llamará "Lucecitas".... :-D :-D :-D :-D :-D
#13 EISev
#10 hay cosas que son imposibles por física.

La señal se pierde en túneles, debajo del agua, con la distancia a la antena

Para mitigar la pérdida de señal en túneles se ponen repetidores. Pero sería raro un túnel tan largo o en un lugar tan remoto que se pierda la señal del móvil, y no pongan repetidor de móvil, y que a la vez lo consideren importante como para poner un repetidor de IOT (pero no de red móvil) siendo la mayoría de balizas con los mismos operadores proporcionando la conexión que los del móvil.
#21 Marisadoro
Si lo dice nada más y nada menos que "un ingeniero experto en telecomunicaciones" habrá que creérselo a pies juntillas, faltaría plus.
josete15 #24 josete15
#21 totalmente, solo faltaría que otro ingeniero dijera lo contrario y ya la tenemos liada.
frg #27 frg
#21 #24 ¿"Ingeniero" no se pone siempre entre comillas? (La pronunciación, como con una tonadilla, la dejamos para otro día) :troll:
pedrario #6 pedrario
No es que lo diga un operador, es que en el propio BOE viene que utiliza las redes de operador móvil >www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/muevete-con-segur  media
frg #10 frg
#6 Pero no las de telefonía, sino las de IOT.
pedrario #12 pedrario
#10 ¿Y esas funcionan cuando no hay cobertura?
#25 MADMax2
#12 hasta donde yo sé, que es poco, sin variantes de operar con mi poca cobertura. Si un móvil no va esto podría funcionar. Pero también podría no funcionar, porque ya no tenga nada de cobertura
eldarel #14 eldarel
#6 No tdos los túneles tienen cobertura móvil.
Si quieres, te busco alguna documentación para calcular la atenuación de las ondas del móvil en guías de ondas.
pedrario #15 pedrario
#14 El titular se centra mucho en los túneles pero el mensaje del Ministerio es que las balizas funcionan en sitios donde no hay cobertura.
eldarel #16 eldarel
#15 Bueno, si trabajan en frecuencias 433—915 MHz, tendrán que poner receptores a esas frecuencias. Si además emiten con protocolo LoRa, tendrá que haber equipos receptores para ese protocolo en particular.
pedrario #18 pedrario
#16 No, si cuando haya cobertura por H o por B, entiendo que funcionarán. Cuando no haya cobertura, no.
#23 Borgiano
Qué importa, si tampoco es que sirva para nada que envíe la señal
Gry #31 Gry
Ni pa ti no pa mí. Muchos túneles, pero no todos, tienen antenas de telefonía móvil justamente para que los teléfonos (y ahora las balizas) no pierdan cobertura.
alcama #4 alcama
¿ A quien vas a creer, al PSOE o a un ingeniero?
plutanasio #8 plutanasio
Dependerá del túnel. La v16 usa LoRa y por las pruebas que yo he hecho tiene buena penetración en mi experiencia.
hakcer_dislexico #29 hakcer_dislexico *
#8 El problema no es que usen lora o cualquier otro tipo de señal, frecuencia o modulacion.

El injeniero (si, con j) de adslzone podia haber metido mierda donde si que hay problema en los tuneles... la localizacion.

En un tunel, la baliza tendra cobertura nbiot o no, pero lo que no sabra es que coordenada enviar, porque no va a recibir probablemente la señal de suficientes satelites GPS y llegara atenuada, con rebotes, desplazamiento de frecuencia, etc.

En resumen, que el problema no es la cobertura, es que no va a saber que enviar.
plutanasio #30 plutanasio
#29 Eso es cierto, no pensé en eso. La señal de GPS sí o sí no va a llegar, aunque sí que pudiese comunicarse con la BTS no podría enviar la posición.
makinavaja #7 makinavaja *
Obvio... las V16 si no hay cobertura movil, como en túneles, o zonas remotas, no tienen conexión. Lo sabe hasta un crío.... Lleva una conexión GSM, con lo cual si no hay cobertura móvil... no sirve de ná...
dunachio #26 dunachio *
Otra cuñadez de adslzone.
No tiene nada que ver la cobertura del móvil con la de las balizas, que usan la red NB-IoT.
No falla, adslzone=caca.
MoñecoTeDrapo #33 MoñecoTeDrapo *
El otro día explicaban en la radio (en la COPE, me sorprendió que la información no fuese negacionista) que es como la AM que llega donde no llega la FM, y aunque es de peor calidad, para lo que se quiere usar, sirve.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
asi se gasten las chistorras de la v16 en quimioterapia
#1 endy *
Típico pelotazo español.
Hasta el nombre del producto es una m*
#3 Tiranoc
#1 El nombre es así para no ir dándole la baliza a la gente.
