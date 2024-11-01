El Ministerio del Interior avisa de que las balizas V16 funcionan en túneles: un ingeniero experto en telecomunicaciones afirma que no es así

La cuenta oficial del Ministerio del Interior asegura que la baliza V-16 funciona en túneles gracias a una tecnología de redes especializadas para estas circunstancias. Una afirmación que, según los ingenieros de telecomunicaciones, carece de fundamento físico y técnico. Si tu móvil no tiene cobertura, la baliza tampoco se conectará a la plataforma de la DGT.
La señal se pierde en túneles, debajo del agua, con la distancia a la antena
Para mitigar la pérdida de señal en túneles se ponen repetidores. Pero sería raro un túnel tan largo o en un lugar tan remoto que se pierda la señal del móvil, y no pongan repetidor de móvil, y que a la vez lo consideren importante como para poner un repetidor de IOT (pero no de red móvil) siendo la mayoría de balizas con los mismos operadores proporcionando la conexión que los del móvil.
Si quieres, te busco alguna documentación para calcular la atenuación de las ondas del móvil en guías de ondas.
El injeniero (si, con j) de adslzone podia haber metido mierda donde si que hay problema en los tuneles... la localizacion.
En un tunel, la baliza tendra cobertura nbiot o no, pero lo que no sabra es que coordenada enviar, porque no va a recibir probablemente la señal de suficientes satelites GPS y llegara atenuada, con rebotes, desplazamiento de frecuencia, etc.
En resumen, que el problema no es la cobertura, es que no va a saber que enviar.
No tiene nada que ver la cobertura del móvil con la de las balizas, que usan la red NB-IoT.
