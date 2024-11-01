El Ministerio del Interior avisa de que las balizas V16 funcionan en túneles: un ingeniero experto en telecomunicaciones afirma que no es así

La cuenta oficial del Ministerio del Interior asegura que la baliza V-16 funciona en túneles gracias a una tecnología de redes especializadas para estas circunstancias. Una afirmación que, según los ingenieros de telecomunicaciones, carece de fundamento físico y técnico. Si tu móvil no tiene cobertura, la baliza tampoco se conectará a la plataforma de la DGT.