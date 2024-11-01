edición general
21 meneos
25 clics
Miller elogia a Trump durante varios minutos. Trump: “Kash, a ver si puedes superar eso”. Patel: “Presidente, gracias por haber logrado que tengamos el país más seguro de la Tierra" [ENG]

Miller elogia a Trump durante varios minutos. Trump: “Kash, a ver si puedes superar eso”. Patel: “Presidente, gracias por haber logrado que tengamos el país más seguro de la Tierra" [ENG]  

La ofensiva de Trump contra la delincuencia fue elogiada por Miller como un “milagro nacional que será estudiado durante siglos”, al concluir un discurso de casi tres minutos en el que alabó a Trump. “Así que Kash, ¡a ver si puedes superar eso!”, dijo Trump entre risas a Patel, quien después inició su propio discurso alabando al presidente de Estados Unidos como el “comandante en jefe”. “Estás inspirando a la nación y a las fuerzas del orden a presentarse, a llevar la placa y los colores de este país, y a proteger a nuestros hombres y mujeres.

| etiquetas: kash , patel , trump , miller , elogios
18 3 0 K 188 actualidad
14 comentarios
18 3 0 K 188 actualidad
karakol #10 karakol
La vergüenza ajena es insoportable.
2 K 51
comadrejo #13 comadrejo
#10 Cada vez hay mas similitudes con corea de arriba.
0 K 11
#14 Grahml
#12 Y si te fijas en la satisfacción que Trump demuestra cuando le adoran como a un dios, no puedes dejar de ver la de problemas psicológicos que debe tener ese tío en la cabeza.

Es tan denigrante la imagen que dan estos pelotas, que estás entre la pena del sometimiento que sufren y la vergüenza ajena que bien menciona #10.
0 K 20
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Competición de mamar el cheeto.
2 K 41
#6 Grahml *
#4 #2 #1 Luego les trata como mierda.

Y hay que darle la razón por tratarles así. Son basura a sueldo.

Esperemos que acaben todos en el trullo en cuanto esta desgracia de legislatura acabe.
1 K 31
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Presidente, gracias por haber logrado que tengamos el país más seguro de la Tierra.

La seguridad: "Colegios como bunkers": cómo son las estrictas medidas de seguridad en las escuelas de EE.UU. para evitar matanzas como la de Parkland y por qué están fallando

www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43054145
1 K 36
#7 marcotolo
la escuela de ayuso, pagascal, fakejoo y compañia
1 K 20
ipanies #1 ipanies
Paletos haciéndole la pelota al jefe matón... Vomitivamente entrañable!!
1 K 20
themarquesito #12 themarquesito
#1 Con el jefe incitando a que le hagan mejor la pelota
1 K 40
wata #2 wata
Chupapollismo nivel dios.
1 K 20
pepel #8 pepel
Trump, chúpame el ojete.
0 K 14
ombresaco #5 ombresaco
¿Cuál es su definición de seguridad?
0 K 12
Dene #11 Dene
El pais mas seguro?? Pero esta gentuza ha comparado los indices de criminalidad de USA con cualquier otro sitio??
0 K 12
Cuñado #9 Cuñado
Trump, eres el principal faro del mundo libre.

 media
0 K 9

menéame