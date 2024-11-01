Miller elogia a Trump durante varios minutos. Trump: “Kash, a ver si puedes superar eso”. Patel: “Presidente, gracias por haber logrado que tengamos el país más seguro de la Tierra" [ENG]  

La ofensiva de Trump contra la delincuencia fue elogiada por Miller como un “milagro nacional que será estudiado durante siglos”, al concluir un discurso de casi tres minutos en el que alabó a Trump. “Así que Kash, ¡a ver si puedes superar eso!”, dijo Trump entre risas a Patel, quien después inició su propio discurso alabando al presidente de Estados Unidos como el “comandante en jefe”. “Estás inspirando a la nación y a las fuerzas del orden a presentarse, a llevar la placa y los colores de este país, y a proteger a nuestros hombres y mujeres.
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Es tan denigrante la imagen que dan estos pelotas, que estás entre la pena del sometimiento que sufren y la vergüenza ajena que bien menciona #10.
Y hay que darle la razón por tratarles así. Son basura a sueldo.
Esperemos que acaben todos en el trullo en cuanto esta desgracia de legislatura acabe.
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