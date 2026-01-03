edición general
Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, ha dejado en entredicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que parecía un bloque férreo, imposible de traspasar y que esta madrugada no pudo detener la detención del líder chavista. No obstante, horas después del arresto, apenas habían trascendido señales de un quiebre interno o de una cesión por parte de los uniformados venezolanos.

Pertinax #1 Pertinax
Con 2000 generales, la mismo hay mucho cacique para tan poco indio.
Artillero #2 Artillero
#1 una cosa es apalear y torturar civiles desarmados y otra es jugarse la vida contra el malvado imperialismo...
#12 Vindicta
#8 Quedan las temibles milicias.

m.youtube.com/watch?v=Jly8r81rAOU
a69 #7 a69
Bien puede ser que no se sepa nada de la operación por la niebla de la guerra, bien puede ser que el ejército chavista haya hecho el ridículo más espantoso de un ejército en tiempos modernos o bien puede ser que esté todo pactado, todos vendidos y todo atado y bien atado.
#11 mancebador
#7 Bastante más probable la tercera opción que la primera aunque, en efecto, es un ejército de pandereta en estos momentos.
alfre2 #6 alfre2
Cuatro cuñaos aquí hablando de estrategia militar con una mano dentro del pantalón. Pasen y vean!!

Ellos lo habrían hecho más rápido y más barato. Total, no ha pasado nada que ellos no auguraran de antemano!! :-D
manbobi #3 manbobi
Si lo dice El País, será cierto.
efectogamonal #9 efectogamonal
Bueno, y quien dice que no estaban ya a sueldo yanki {0x1f525}
Amoniaco #5 Amoniaco
Escuchar a un venezolano hablar de Maduro es entender por que ni uno solo de los militares daría su vida por el.
#13 CarlosSanchezDiaz *
bien que hicieron, no oponer resistencia ante un enemigo mucho mayor. Al final , visto con frialdad, recordando Irak , Libia , etc. Trump lo ha hecho mejor que ningún otro y no es que lo defienda . Ha hbido menos muertos.
Todo lo que sea evitar guerras bienvenido sea.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#13

En los dos primeros días en libia tampoco hubo mucho muerto. Ahora hay muchos más.
#4 meneandotela
Es el ejército más ridículo del mundo, aunque más creo que no han querido mover un dedo por el mongolo de Maduro.

Habría que ver el nivel de entrenamiento que tienen a día de hoy.
#10 MariaRosarioKaren
No os paséis, ha sido una defensa NU MAN TI NA.
