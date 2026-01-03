Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, ha dejado en entredicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que parecía un bloque férreo, imposible de traspasar y que esta madrugada no pudo detener la detención del líder chavista. No obstante, horas después del arresto, apenas habían trascendido señales de un quiebre interno o de una cesión por parte de los uniformados venezolanos.