Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, ha dejado en entredicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que parecía un bloque férreo, imposible de traspasar y que esta madrugada no pudo detener la detención del líder chavista. No obstante, horas después del arresto, apenas habían trascendido señales de un quiebre interno o de una cesión por parte de los uniformados venezolanos.
Ellos lo habrían hecho más rápido y más barato. Total, no ha pasado nada que ellos no auguraran de antemano!!
Todo lo que sea evitar guerras bienvenido sea.
En los dos primeros días en libia tampoco hubo mucho muerto. Ahora hay muchos más.
Habría que ver el nivel de entrenamiento que tienen a día de hoy.