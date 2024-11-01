Milei vuelve a aplicar el cepo al dólar para personas físicas

Pese a haber negado modificaciones en el esquema cambiario, el gobierno reimplantó parcialmente el cepo cambiario para personas físicas. La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa. De esta forma, el gobierno busca tener un mayor control para acumular reservas.