edición general
Milei vuelve a aplicar el cepo al dólar para personas físicas

Pese a haber negado modificaciones en el esquema cambiario, el gobierno reimplantó parcialmente el cepo cambiario para personas físicas. La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa. De esta forma, el gobierno busca tener un mayor control para acumular reservas.

jonolulu #3 jonolulu
Yo estoy esperando al análisis del economista de cabecera de menéame para temas argentinos
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 te lo resumo yo:
Vuelta la burra al trigo
frg #6 frg *
#3 ¿Ese que dice que invierte en acciones Argentinas porque es el momento? Un aprendiz de liberal, en el sentido de todos los liberales, estafadores que cogen el dinero y corren.

Edit: ya ha aparecido. xD
Findeton #10 Findeton
#6 Hay alta incertidumbre, pero creo que el riesgo es menor que lo que el mercado estima. Creo que me irá bien con esas inversiones.
frg #11 frg
#10 ¡Bocachancla! Mejor permanecer callado.
Findeton #13 Findeton
#11 Ya sé que muchos quieren callarme.
frg #16 frg
#13 ... que hablar y confirmarlo. xD
#7 CosaCosa
#3 solo hay dos versiones. Se gun unos, es un genio, según otros, un degenerado
TooBased #19 TooBased
#3 Especialista en repetir lo que dice Milei y Rallo, y crecimiento de economías, con o sin dinero.
winstonsmithh #22 winstonsmithh
#3 Yo lo que no entiendo es porqué el cepo es sólo para los físicos y no para todos los de ciencias :troll:
TooBased #1 TooBased
Viva la libertad al Carajo!
#8 astur365_628eed2f50e0f
¿Hueles eso, muchacho? Es un corralito hijo. Nada en el mundo huele así. ¡Me encanta el olor a corralito por la mañana !
Findeton #9 Findeton
#8 Vamos, que no tienes ni idea de qué va la medida.
#12 astur365_628eed2f50e0f
#9 joder comete un azucarero para que se te endulce el carácter, anda
Findeton #15 Findeton
#12 Esta medida ya existía cuando gobernaban los kirchneristas. ¿Significa eso que los kirchneristas mantuvieron un corralito todo el tiempo que gobernaron?
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#17 Los mercados son muchos más felices con países endeudados hasta la coronilla que priman a las clases extractivas nacionales y foráneas a la población del país. Mi primer viaje a la Argentina fue en 2004 y la segunda vez me quedé un año entero en el 2013. La diferencia era abismal. Por supuesto, desde entonces sigo con detalle la evolución del país y me informo tanto en prensa como por los muchos conocidos que tengo allí. Estoy en contacto con gente Palermo hollywood y de la Boca y me dicen…   » ver todo el comentario
Connect #2 Connect
Y se ha derrumbado el dolar de nuevo.
Findeton #5 Findeton *
Es una mala noticia que el gobierno argentino restaure algunas restricciones cambiarias. Esto se hace para facilitar que el estado (tesoro, banco central) compre dólares, lo cual obviamente significa que el sector privado no comprará tantos dólares. La medida implica que el estado tiene ciertos privilegios vs el sector privado, aunque por otra parte el aumento de reservas tiene el objetivo de asegurar la estabilidad del peso. Esperemos que eliminen la medida lo antes posible, por ejemplo después de las elecciones.
Tito_Keith #14 Tito_Keith
#5 ¿Por qué después de las elecciones? Porque el desastre es tan inminente y la ostia que se van a dar tan gorda que la visita a ver al tito Donald y estas medidas efectivamente, son para salvar el culo para las elecciones. No sé si se les va a salir bien. Porque los 13 millones de pobres que han sacado de la pobreza son tontos y ya en la provincia de Buenos Aires, por algún motivo, prefieren volver con el gobierno que los hundió en la pobreza. Malditos pobres desagradecidos!!
Por si alguno se…   » ver todo el comentario
Findeton #17 Findeton *
#14 El riesgo que percibe el mercado no tiene nada que ver con Milei. El riesgo es, exclusivamente, que vuelva el kirchnerismo. Después de las elecciones ese riesgo estará despejado, por lo menos hasta las próximas elecciones en 2 años.

Sobre lo que dices de la pobreza, absolutamente todas las formas de medir la pobreza indican que la pobreza es hoy menor que cuando asumió Milei. Sólo discuten cuánto menor es, que si 2, 9 o 10 puntos.
Yonny #21 Yonny
#14 Eso de que han sacado a 13 millones de la pobreza, es un puto bulo.
Eibi6 #20 Eibi6
#5 lo que significa basicamente es que hacer las cosas a las bravas sin reflexionar lo más mínimo es igual a fracasar

La vida no es un vídeo de tiktok
