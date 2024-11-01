Milei vuelve a aplicar el cepo al dólar para personas físicas

Pese a haber negado modificaciones en el esquema cambiario, el gobierno reimplantó parcialmente el cepo cambiario para personas físicas. La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa. De esta forma, el gobierno busca tener un mayor control para acumular reservas.
Vuelta la burra al trigo
Sobre lo que dices de la pobreza, absolutamente todas las formas de medir la pobreza indican que la pobreza es hoy menor que cuando asumió Milei. Sólo discuten cuánto menor es, que si 2, 9 o 10 puntos.
