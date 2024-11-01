edición general
Milei, presentó este sábado los primeros seis aviones de combate F-16, comprados por el país sudamericano

Milei presenta los aviones de combate F-16 : "A partir de hoy, todos estaremos un poco más seguros". El mandatario subió a la cabina de las aeronaves para ser fotografiado junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri , la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Comentarios destacados:    
Cuñado #1 Cuñado
Ta rara esa motosierra :tinfoil:
7
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Se le ha salido la cadena.
2
Projectsombra #12 Projectsombra
#1 A ver no es por defender esta compra pero la fuerza airea Argentina se compone principalmente de A-4 Skyhawk de los años 60 y algunos Mirage de los 70 . Por lo que tengo entendido su fuerza aérea no llega a la decena operativos ,ya les tocaba renovación, ademas los F16 son aviones muy buenos y baratos . Y por si acaso, me dices que no le hace falta ejercito, te diré que Argentina no esta en una zona tranquila no se lleva bien con sus vecinos pues, con todos, en especial, con Chile tiene problemas territoriales .
0
Catacroc #4 Catacroc
¿Pero de quien necesitan defenderse? Si cualquiera que quisiese puede comprar Argentina a buen precio. No necesita ni pegar un tiro.
4
#6 Marisadoro
#4 “Milei: Podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”

www.abc.es/espana/milei-presentacion-aviones-f16-podemos-decir-fuerzas
0
Eibi6 #7 Eibi6
#4 de UK cuando intenté conquistar las Malvinas para desviar la atención
0
DaniTC #9 DaniTC *
#7 ya hay que ser iluso para pensar que esos F-16 van a atacar a Reino Unido. El gran aliado de EE. UU.
0
Kafkarudo #8 Kafkarudo
#4 Con Chile siempre tienen roces.
Igual no se compraron para eso,, el principal problema son los vuelos de narcotráfico.
0
Lugon #16 Lugon
#8 pero para eso se quedaban los que tenían?
0
tul #11 tul
chatarra a precio de oro
2
Connect #5 Connect
Y quién narices quiere atacar Argentina? Con lo lejos que está.
0
#15 carlosjpc
#5 y con lo pesaos que son!!
0
#17 omega7767
¿cuantos medicos y profesores se compran con 6 f16?
0
sotillo #2 sotillo
¿Y van a volar?
0
#10 mariopg
eeuu necesita aliados armados e inescrupulosos
0
#14 Aas59
#10 Armados de chatarra americana.
1
#13 Aas59
Alguien se quedará por cobrar
0

