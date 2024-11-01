Milei, presentó este sábado los primeros seis aviones de combate F-16, comprados por el país sudamericano

Milei presenta los aviones de combate F-16 : "A partir de hoy, todos estaremos un poco más seguros". El mandatario subió a la cabina de las aeronaves para ser fotografiado junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri , la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.
| etiquetas: milei , f16 , todos más seguros
www.abc.es/espana/milei-presentacion-aviones-f16-podemos-decir-fuerzas
Igual no se compraron para eso,, el principal problema son los vuelos de narcotráfico.