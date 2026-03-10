edición general
Milei le habló a Wall Street en tono Broadway

El Presidente, que suele menospreciar las formas y hacer alarde de eso, perdió la oportunidad de hablarle a la comunidad inversores en su lenguaje. Sus ataques pueden ser atendibles en casa pero en Wall Street su discurso duro y dirigido casi exclusivamente a atacar a los empresarios “prebendarios” generó sólo desconcierto entre el público internacional y enojo entre los centenares de empresarios locales que viajaron hasta la capital financiera. En el discurso de 4500 palabras, no se menciona siquiera una vez la palabra “inversión”.

Comentarios destacados:    
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Cuando veo este mongolo que solo sabe ler un papel y pienso en personajes como Chávez oficial que podían estar horas haciendo un discurso captando la atención de la audienca durante todo el rato, no puedo dejar de pensar en qué momento se torció todo. Pero dado que la historia es cíclica, es solo cuestión de tiempo que se convierta en un mal recuerdo.
Pontecorvo #5 Pontecorvo
#1 Ya que hablas de historia, te dejo esto de ayer.

www.infobae.com/politica/2026/03/10/sir-niall-ferguson-prestigioso-his
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#5, por favor, menudo insulto a la inteligencia. A nivel intelectual no le llegaba a Hugo Chávez ni a la suela de los zapatos.
Pontecorvo #8 Pontecorvo
#7 Lo que sí que llegó al nivel de la suela de los zapatos fueron los indicadores económicos con el chavismo. Uno de los mayores empobrecimientos de la historia de la humanidad.
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#8, precisamente esta semana, con todo el canguelo suscitado entre la clase empresarias española y todos sus palmeros mediáticos por solo una frase de Trump amenazando a España, ha quedado clarinete el para quienes no se quisieran enterar, la capacidad que tiene EEUU de arruinar un país si así lo desea. Y eso que España es un país de la UE.
dudo #6 dudo
#1 fué con Ronald Reagan, ya empezaron a poner actores, ahí tienes a Milei (actor de teatro y showman de tv) o a Zelenski (con su serie haciendo de presidente y su diseño de vestuario para tiempos de guerra)… les escriben el guion.

Chavez o Fidel no necesitaban guionistas ni vestuario.
devilinside #2 devilinside
Habría que contar cuántas veces dijo lo de zurdos de mierda
Laro__ #3 Laro__
#2 Estoy ansioso por verle decir eso de "zurdos de mierda", arrodillado ante China... algo que pasará la próxima vez que Trump le mande a tomar por cul*, como hace siempre el zanahorio con todos estos lamebotas.
Dene #4 Dene *
Lo malo es que no lo despidieron en tono Bronx
GuerraEsPaz #10 GuerraEsPaz
#4 son mas de las despedidas a la hollywood. no nos llames, nosotros te llamaremos.
