En medio de la inquietud por la fuerte suba del petróleo que impacta en los mercados globales, el presidente Javier Milei consideró que los temblores que está sufriendo la economía mundial es un fenómeno transitorio y que, tras su paso, se producirá un profundo reordenamiento político global que puede beneficiar a los países que está del lado correcto y saben adaptarse.
Si es por aislar a China, bombardear colegios y envenenar ciudades (vía humo de petroleo quemado), está de puta madre.
edit: otra demostración empírica de un dicho, el de "dime de qué presumes y te diré de qué careces", la derecha que representa Milei se llena la boca de términos como "libertad" cuando en realidad son los más autoritarios y buscan imponer sus ideales cuasidelincuentes basados en la sociopatía a todos y si no los aceptas te censuran y te persiguen.
Ahora cuenta uno de guardias civiles o de gangosos, que pareces Arévalo.