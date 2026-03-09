edición general
Milei habló de la guerra en Irán: “No es por petróleo sino geopolítica, China quedará más aislada porque sus malos socios caerán”

En medio de la inquietud por la fuerte suba del petróleo que impacta en los mercados globales, el presidente Javier Milei consideró que los temblores que está sufriendo la economía mundial es un fenómeno transitorio y que, tras su paso, se producirá un profundo reordenamiento político global que puede beneficiar a los países que está del lado correcto y saben adaptarse.

mente_en_desarrollo
Ah, vale.

Si es por aislar a China, bombardear colegios y envenenar ciudades (vía humo de petroleo quemado), está de puta madre.
Sergio_ftv
"La ignorancia es muy atrevida" y la derecha que representa Milei así lo demuestra.

edit: otra demostración empírica de un dicho, el de "dime de qué presumes y te diré de qué careces", la derecha que representa Milei se llena la boca de términos como "libertad" cuando en realidad son los más autoritarios y buscan imponer sus ideales cuasidelincuentes basados en la sociopatía a todos y si no los aceptas te censuran y te persiguen.
#5 Perrota
El principal socio comercial de China es Estados Unidos. xD
smilo
Milei haciendo amigos, en cualquier momento echan a Trump del poder y le va a tener que lamer el ojete de nuevo a los chinos
A.more
Si ponen a un tonto HDP o no sabe lo que hacer o hace por joder
sleep_timer
#0 Que China quedará aislada, si, venga... esta tarde va a ser.
Ahora cuenta uno de guardias civiles o de gangosos, que pareces Arévalo.
