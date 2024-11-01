Milei copia al "ICE" de Trump: Control migratorio en Liniers preocupa a la comunidad boliviana  

Un fuerte operativo de control migratorio del Ministerio de Seguridad Nacional se desplegó en el barrio porteño de Liniers para verificar la situación migratoria de personas extranjeras que se encontraban en la zona. El procedimiento se concentró principalmente en el área comercial del barrio, una zona históricamente vinculada a la colectividad boliviana de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos que más inquietud generó... "Las reglas son claras: extranjero ilegal o con antecedentes, afuera del país. En la Argentina, seguridad y orden."
En Argentina en vez de torturas y desapariciones como el ICE te dan la turra con el fútbol
Pues parece bastante estancado...
www.argentina.gob.ar/migraciones/estadisticas-movimientos-migratorios
Bueno, igual ahora q los esta echando Trump de USA vuelven mas, eso.si.... esposados pero vuelven...
Ya sé lo que pueden hacer!! Volver a la izquierda y hacer un muro para que no se escape la gente! Habrán invertido el problema, le habrán dado la vuelta a la tortilla!
De Argentina salen muchos emigrantes.
www.lanacion.com.ar/sociedad/la-poblacion-argentina-en-espana-aumento-.
Lo mismo que los venezolanos desde que les liberó Trump