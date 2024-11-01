edición general
Milei copia al "ICE" de Trump: Control migratorio en Liniers preocupa a la comunidad boliviana

Un fuerte operativo de control migratorio del Ministerio de Seguridad Nacional se desplegó en el barrio porteño de Liniers para verificar la situación migratoria de personas extranjeras que se encontraban en la zona. El procedimiento se concentró principalmente en el área comercial del barrio, una zona históricamente vinculada a la colectividad boliviana de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos que más inquietud generó... "Las reglas son claras: extranjero ilegal o con antecedentes, afuera del país. En la Argentina, seguridad y orden."

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El joio no copia una idea buena xD

En Argentina en vez de torturas y desapariciones como el ICE te dan la turra con el fútbol
3 K 57
BenitoCameIa #12 BenitoCameIa
#11 pues....  media
2 K -17
#14 Eukherio
Hacer eso en Argentina es un poco como irse a Marruecos a pedirle los papeles a españoles, pero bueno, supongo que le molaría el paripé de Trump.
1 K 20
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
No entiendo bien la jugada. ¿Van a controlar la emigración en un país que básicamente vive de las remesas de la emigración? No sé como sería el peronismo pero el mileísmo es una absoluta locura.
0 K 12
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Ya se arrepentirán cuando no puedan jugar al fútbol por falta de jueces de línea.
0 K 12
Cidwel #9 Cidwel
me sorprende que haya interes en irse a vivir a argentina, jesús
0 K 10
ostiayajoder #13 ostiayajoder *
#6 cada vez menos????

Pues parece bastante estancado...

www.argentina.gob.ar/migraciones/estadisticas-movimientos-migratorios

Bueno, igual ahora q los esta echando Trump de USA vuelven mas, eso.si.... esposados pero vuelven...
0 K 9
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
Antes con la extrema izquierda gobernando, como resolvían ese problema? O directamente es que no tenían ese problema, porque, sinceramente, quién quiere emigrar a un shithole socialista? Salvo que sea aún más socialista el país de origen, no sé como estaría la cosa a tal efecto hace unos años. Pero lo que parece ahora es que tan malvadas deben ser las políticas liberales de Milei que tienen que vigilar que no entre gente...

Ya sé lo que pueden hacer!! Volver a la izquierda y hacer un muro para que no se escape la gente! Habrán invertido el problema, le habrán dado la vuelta a la tortilla!
3 K -26
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#2 Yo: :popcorn:
Tú:  media
2 K 37
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 JAJAJAJAJA {0x1f602}
3 K 49
BenitoCameIa #8 BenitoCameIa
#3 más bien tal que así  media
0 K 6
jonolulu #4 jonolulu
#2 Claro, sobre todo porque los argentinos siguen saliendo por patas del paraíso neoliberal del mundo de la piruleta de Milei
6 K 89
BenitoCameIa #6 BenitoCameIa
#4 cada vez menos. La inflación ha caído 2 órdenes de magnitud y ha sacado a millones de la pobreza, pero no pretendas que revierta 50 años se socialismo salvaje en 2.
0 K 6
powernergia #16 powernergia *
#2 En el Chile del "ultraizquierdista" de Boric han llegado muchos inmigrantes.

De Argentina salen muchos emigrantes.

www.lanacion.com.ar/sociedad/la-poblacion-argentina-en-espana-aumento-.

#4  media
0 K 11
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#2 ahora levantan muros para que los argentinos no vuelvan en masa xD

Lo mismo que los venezolanos desde que les liberó Trump
2 K 54

