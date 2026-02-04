edición general
4 meneos
46 clics
Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: "Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España"

Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: "Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España"

“Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía con lo que la mujer del presidente del gobierno no podrá salir de España. Insólito... Y la izquierda me reprueba a mí... Tán'fatal...”

| etiquetas: miguel ángel rodríguez , begoña gómez , pasaporte , palante
3 1 0 K 80 Begoñéame
19 comentarios
3 1 0 K 80 Begoñéame
Ankor #3 Ankor *
Huele a otra filtracion interesada, del juez, o de alguien cercano a el, pero que no pasará nada.
2 K 35
Pertinax #6 Pertinax *
Tiene su gracia que lo diga quien ha ido pa'lante varias veces.
0 K 17
pitercio #11 pitercio
A las 19:34 debe llevar ya unas cuantas padentro, luego miro a ver qué pone a las 23:30, si no se ha dormido, andará apurando los hielos y a tope con el tuiter.
0 K 15
autonomator #9 autonomator
Estas filtraciones son güenas, son free jail. Cargaditas de españiiiia y de el que pueda hacer que haga.
Qle biba la justisia
0 K 15
wata #5 wata
Y este ni va palante dando muestras que filtra datos secretos?
0 K 11
josde #8 josde
#5 Los borrachos no saben lo que dicen y este es el rey de ellos.
0 K 18
#19 Rixx
Entre la cirrosis... y la sobredosis... andas siempre Rodríguez :troll:
0 K 7
#17 Emotivo
Este especialista en agresividad política que escribe los guiones a su jefa se le da muy bien despotricar.
0 K 7
#1 DeDerechasYOle
La justicia es igual para todos, por mucho que moleste en Ferraz
4 K -23
jonolulu #2 jonolulu
#1 Ahora dilo sin reírte
1 K 35
Cantro #4 Cantro
#1 En Ferraz molesta que no sea igual para todos. Por ejemplo, el inmenso despliegue del juez en el caso de la pareja del presidente, y la pachorra en el caso de la pareja de la presidenta
3 K 54
Priorat #18 Priorat
#4 Y que en el caso de Begoña es un caso prefabricado y en el caso de la pareja de Ayuso tenemos a un delincuente confeso.
1 K 32
josde #7 josde
#1 jajajajaja, tu te lo crees o solo lo piensas.
0 K 18
#10 Nasser
#1 menos si eres del PP por mucho que moleste a Ferraz
0 K 7
#12 DeDerechasYOle
#10 Sí, nunca se ha juzgado a nadie del PP, es verdad
0 K 6
#13 Alcalino
#1 Entonces, si es igual para todos, habrá que perseguir al responsable de la filtración, como se ha hecho con el fiscal general, y llamar a Miguel Angel Rodriguez para que diga como se ha enterado. ¿si?
0 K 9
#16 DeDerechasYOle
#13 El ex-fiscal general es un delincuente
0 K 6
calde #14 calde
#1 Ser juez parece que permite hacer bullying legal por motivaciones políticas ... y a eso hay que llamarle democracia?

Bueno, en EEUU me llaman democracia a ejecutar a ciudadanos inocentes en plena calle, o a deportar a ciudadanos estadounidenses en edad infantil sin orden judicial, así que se ve que hay países que están peor. Espero que no acabemos igual aquí...

o_o
0 K 12
estemenda #15 estemenda
#1 Febrero de 2026, es que no falla. Hala al ignore.
0 K 11

menéame