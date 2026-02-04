Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: "Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España"

“Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía con lo que la mujer del presidente del gobierno no podrá salir de España. Insólito... Y la izquierda me reprueba a mí... Tán'fatal...”
Qle biba la justisia
Bueno, en EEUU me llaman democracia a ejecutar a ciudadanos inocentes en plena calle, o a deportar a ciudadanos estadounidenses en edad infantil sin orden judicial, así que se ve que hay países que están peor. Espero que no acabemos igual aquí...