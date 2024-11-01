Mientras medio mundo sigue hipnotizado con la inteligencia artificial, China está empujando otra tecnología todavía más inquietante... La de los chips implantados directamente en el cerebro

Los chips cerebrales parecían una idea lejana reservada a experimentos y promesas futuristas. Pero China nunca dejó de trabajar en ellos. Ahora, con implantes aprobados y pacientes reales, la carrera por conectar el cerebro con las máquinas entra en una nueva fase. El implante no busca “mejorar” humanos. Busca devolver funciones perdidas.
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- Vaya, lo siento la placa base no lo soporta.
- Vaya, por Dios.
"El chip prodigioso" de los años 80.
Cuando Musk presenta Neuralink es una increíble revolución, cuando lo dice China es algo inquietante.
Se podrían cortar un poco estos de Gizmodo.
Por cierto, ¿Gizmodo en español no había cerrado y despedido a todos los trabajadores para sustituirlos por una IA que traducía las publicaciones en inglés?
Ya pero desde entonces yo diría que de esto se habla más bien poco .. y no parece un mal avance para personas con esos problemas.
A ver si las versiones 2.0 logran arreglar la reabsorción de los cables de conexión.
Pues le debe hacer un corto con la toma de tierra.
Y lo que te rondaré,
morenamoñeca de trapo.