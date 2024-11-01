Mientras medio mundo sigue hipnotizado con la inteligencia artificial, China está empujando otra tecnología todavía más inquietante... La de los chips implantados directamente en el cerebro

Los chips cerebrales parecían una idea lejana reservada a experimentos y promesas futuristas. Pero China nunca dejó de trabajar en ellos. Ahora, con implantes aprobados y pacientes reales, la carrera por conectar el cerebro con las máquinas entra en una nueva fase. El implante no busca “mejorar” humanos. Busca devolver funciones perdidas.