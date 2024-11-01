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Mientras medio mundo sigue hipnotizado con la inteligencia artificial, China está empujando otra tecnología todavía más inquietante... La de los chips implantados directamente en el cerebro

Mientras medio mundo sigue hipnotizado con la inteligencia artificial, China está empujando otra tecnología todavía más inquietante... La de los chips implantados directamente en el cerebro

Los chips cerebrales parecían una idea lejana reservada a experimentos y promesas futuristas. Pero China nunca dejó de trabajar en ellos. Ahora, con implantes aprobados y pacientes reales, la carrera por conectar el cerebro con las máquinas entra en una nueva fase. El implante no busca “mejorar” humanos. Busca devolver funciones perdidas.

| etiquetas: chips , implantes , cerebro
5 2 0 K 55 ciencia
21 comentarios
5 2 0 K 55 ciencia
ahotsa #1 ahotsa
- Quería hacerme un upgrade de CPU y una ampliación de memoria de medio plazo.
- Vaya, lo siento la placa base no lo soporta.
- Vaya, por Dios.
1 K 26
winstonsmithh #9 winstonsmithh
#1 Serán GPU, pero con g de gulag :troll:
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Skiner #12 Skiner *
#1 Hace mucho tiempo que vimos películas sobre este tema.
"El chip prodigioso" de los años 80.
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OrialCon_Darkness #20 OrialCon_Darkness
#12 yo diría que más bien es Jhonny mnemonic, que es la que tiene un disco duro
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Skiner #21 Skiner
#20 También vale hay varias películas que abordan este tema.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿No salió no hace tanto Melón Musk diciendo que había implantado ya uno y que funcionaba de maravilla y que lo tenía ya listo?
3 K 61
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Imagina cómo debe estar ahora el pobre desgraciado que aceptó implantarse en lo poco que tendrá de cerebro el chip de Melón Chusk, ahora que ya ha abandonado su pet project, como hace con todos los demás.
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#8 cajadecartonmojada *
#2 Exacto.
Cuando Musk presenta Neuralink es una increíble revolución, cuando lo dice China es algo inquietante.
Se podrían cortar un poco estos de Gizmodo.

Por cierto, ¿Gizmodo en español no había cerrado y despedido a todos los trabajadores para sustituirlos por una IA que traducía las publicaciones en inglés?
2 K 42
jm22381 #11 jm22381
#2 Noland Arbaugh fue el primer humano con un chip de Neuralink en su cerebro. Es tetrapléjico y ahora puede controlar su PC con el pensamiento www.nationalgeographic.com.es/ciencia/noland-arbaugh-primer-paciente-r
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#11

Ya pero desde entonces yo diría que de esto se habla más bien poco .. y no parece un mal avance para personas con esos problemas.
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jm22381 #14 jm22381 *
#13 Porque luego falló www.meneame.net/story/neuralink-era-consciente-fallo-chip-paciente-hum
A ver si las versiones 2.0 logran arreglar la reabsorción de los cables de conexión.
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OrialCon_Darkness #18 OrialCon_Darkness
#14 viendo cómo acabaron la mayoría de los monos, yo me esperaría al menos hasta la versión 1.0, que de momento aún es una versión alfa
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#16 burgerconqueso
#2 creo que se lo puso a Trump... eso explicaria muchas cosas :-D :-D
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HeilHynkel #19 HeilHynkel
#16

Pues le debe hacer un corto con la toma de tierra. xD
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Gry #6 Gry
#2 Será como con los coches eléctricos, comprará partes en China y revende con su marca. :troll:
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manbobi #5 manbobi
#2 También hace mucho que no se habla del vendehumos
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neiviMuubs #15 neiviMuubs
#2 lo típico. Si lo hace melón musk es un visionario, si lo hace china encojamos los anos que los chinos son el mal: usemos adjetivos de mierda en titulares, como inquietante. No, acentuemos... todavía más inquietante. Sí, perfecto. Que lo meta ya el becario.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¡El transhumanismo va a llegar!
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Spirito #17 Spirito
#3 Sin lugar a dudas.

Y lo que te rondaré, morena moñeca de trapo. xD
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Wachoski #4 Wachoski
nia.... que les follen a los sintéticos
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Format_C #10 Format_C
Implante coclear creo que se llama. Ya tenmos cosas electricas en la cabeza de ciertas personas
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menéame