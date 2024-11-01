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Microsoft prepara un despido del 5% de la plantilla de LinkedIn para ahorrar costes en su batalla por financiar la IA

La ola de despidos en las grandes tecnológicas no para. Según ha adelantado la agencia Reuters, Microsoft prepara el despido del 5% de la plantilla de LinkedIn, su red social de búsqueda de empleo, como parte de su campaña de reducción de costes. La razón detrás de este movimiento son los costes crecientes de las inversiones de capital en IA, que están devorando las cuentas de las grandes compañías.

| etiquetas: microsoft , despidos , ia
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8 comentarios
4 1 0 K 61 tecnología
#7 Grahml *
#3 xD Buscando "nuevos desafíos".
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Dene #5 Dene
Linkedin es una herramienta de exfiltracion de datos de personas y sus relaciones... cuanto menos se meta ahi, mejor
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Benzo #8 Benzo
#5 Y también una herramienta muy útil para conexiones laborales.
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#1 woke *
La gravedad del asunto no radica tanto en los despidos, sino en la ausencia de nuevas contrataciones.
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javibaz #2 javibaz
Y si no les gusta, que actualicen su cv en el LinkedIn. :troll:
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hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
Con esto de la IA está pasando un poco, desde la ignorancia lo digo, como con una de las fases al afrontar un suceso trágico: La negación.

Veo muchos "influencers" de la programación buscando explicaciones alternativas y excusas para evitar reconocer que la IA está (ya, no en el futuro) diezmando los puestos de trabajo del sector.

Supongo que en situaciones pasadas, con la industrialización también se darían estas fases de negación o igual no porque en el pasado supongo que no iría todo tan rápido y les dio más tiempo a asimilar el cambio.
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Falk #6 Falk
#4 la IA es la excusa para justificar los despidos, no la causa.

Lo que si está causando, es dificultad en los nuevos perfiles para acceder al mercado. Esto va a generar una crisis en el tiempo pq no habrá reemplazo para los que estamos ahora. No habrá nuevos seniors y eso harán q estén más cotizados.
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menéame