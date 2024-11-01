Microsoft prepara un despido del 5% de la plantilla de LinkedIn para ahorrar costes en su batalla por financiar la IA

La ola de despidos en las grandes tecnológicas no para. Según ha adelantado la agencia Reuters, Microsoft prepara el despido del 5% de la plantilla de LinkedIn, su red social de búsqueda de empleo, como parte de su campaña de reducción de costes. La razón detrás de este movimiento son los costes crecientes de las inversiones de capital en IA, que están devorando las cuentas de las grandes compañías.