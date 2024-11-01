Microsoft prepara un despido del 5% de la plantilla de LinkedIn para ahorrar costes en su batalla por financiar la IA

La ola de despidos en las grandes tecnológicas no para. Según ha adelantado la agencia Reuters, Microsoft prepara el despido del 5% de la plantilla de LinkedIn, su red social de búsqueda de empleo, como parte de su campaña de reducción de costes. La razón detrás de este movimiento son los costes crecientes de las inversiones de capital en IA, que están devorando las cuentas de las grandes compañías.
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Veo muchos "influencers" de la programación buscando explicaciones alternativas y excusas para evitar reconocer que la IA está (ya, no en el futuro) diezmando los puestos de trabajo del sector.
Supongo que en situaciones pasadas, con la industrialización también se darían estas fases de negación o igual no porque en el pasado supongo que no iría todo tan rápido y les dio más tiempo a asimilar el cambio.
Lo que si está causando, es dificultad en los nuevos perfiles para acceder al mercado. Esto va a generar una crisis en el tiempo pq no habrá reemplazo para los que estamos ahora. No habrá nuevos seniors y eso harán q estén más cotizados.